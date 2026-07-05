רשויות החוק באוסטרליה הגישו הלילה (בין שבת לראשון, שעון ישראל) כתבי אישום נגד שני גברים, בני 22 ו-25, בחשד שכיוונו אקדח דמה ישירות לעבר בית כנסת בפרברי סידני במהלך השבת.

האירוע המדאיג התרחש בשכונת דאבל ביי, כאשר עדי ראייה דיווחו לשירותי החירום על שני נוסעים ברכב פנאי-שטח שכיוונו מה שנראה כנשק לעבר בית התפילה היהודי.

על פי הדיווחים, ניידות משטרה שהוזנקו למקום הצליחו לעצור את הרכב בקרבת מקום. במהלך חיפוש שערכו השוטרים ברכב בשולי הדרך, הם איתרו את האקדח שהתברר כאקדח דמה ועצרו את שני הגברים.

החשודים נחקרו במשטרה והוגשו נגדם כתבי אישום בגין החזקת נשק מזויף והפחדת ציבור.

האירוע מגיע על רקע מתיחות ביטחונית מוגברת בקהילה היהודית באוסטרליה. כזכור, בחנוכה האחרון התרחש פיגוע הטרור הרצחני בחוף בונדי שבו נרצחו 15 בני אדם, ביניהם הרב אלי שלנגר הי"ד, שליח חב"ד המקומי. הפיגוע הנורא הותיר את הקהילה היהודית במצב של חשש מתמיד.

בעקבות הפיגוע הקטלני, חברי הקהילה היהודית האשימו את המשטרה המקומית בכישלון בהגנה על יהודים. הרב יוסף אייכנבלט, שביתו הייתה בפיגוע, סיפר אז כי "השוטרים לא עשו כלום, והם התחבאו מהמחבלים במקום לירות". כעת, האירוע החדש מעלה שוב את השאלה האם הרשויות עושות מספיק כדי להגן על הקהילה היהודית.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה חדה באירועי אנטישמיות באוסטרליה. ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, נמצא תחת לחץ פנימי הולך וגובר להגיב בתקיפות לאנטישמיות הגואה במדינה, אך עד כה התגובה הממשלתית נתפסת בעיני רבים כחלשה ובלתי מספקת.