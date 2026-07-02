פרשים רכבת ומטוס זהב: הביקור ההיסטורי של טראמפ במערב הפרוע

רכבת החירות מובילה את טראמפ ( צילום: מסך )

במהלך ביקור חגיגי בארצות הברית שנערך אמש (רביעי) נחשפו סדרת אירועים סמליים לציון פתיחת ספרייה נשיאותית חדשה, על רקע חגיגות 250 שנה לעצמאות המדינה.

אחד משיאי הביקור היה הגעתו של טראמפ ברכבת טקסית מיוחדת בשם ״חירות 250״. הרכבת הייתה מקושטת בבדים בצבעי אדום, לבן וכחול, ועל דופנותיה נכתב ״1776–2026״ לציון מאתיים וחמישים שנה לעצמאות ארצות הברית. הרכבת עברה דרך אזור באדלנדס, חבל ארץ צחיח ומרשים, שבו חי ופעל רוזוולט בצעירותו. את הגעתו של טראמפ ליוו פרשים מחופשים ל״רוכבים המחוספסים״, יחידתו הצבאית המפורסמת של רוזוולט. הספרייה, ששטחה כ־8,900 מ״ר, הוקמה בעלות של 450 מיליון דולר ומשקיפה על הפארק הלאומי הקרוי על שמו של רוזוולט. זהו המקום שבו בילה הנשיא ה־26 שנות עיצוב משמעותיות בחייו לאחר מות אשתו ואמו ביום אחד בשנת 1884.

רכבת החירות מובילה את טראמפ - צילום: רשתות חברתיות רכבת החירות מובילה את טראמפ | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:04

במהלך הביקור הודיע טראמפ כי ממשלו יעניק 750,000 דולר מהקרן הלאומית למדעי הרוח לתמיכה בשנה הראשונה של פעילות הספרייה.

הביקור שימש גם כטיסת הבכורה של המטוס הנשיאותי החדש, מטוס בואינג 747 משופץ שהוענק לארצות הברית כמתנה מקטאר. המטוס מעוטר בצבעי אדום, לבן, כחול כהה וזהב שבחר טראמפ עצמו.

למרות ביקורת על עלויות השיפוץ ועל קבלת המתנה ממדינה זרה, טראמפ טען כי המטוס הקודם ״לא נראה הולם עבור המדינה שלנו״ וכי החדש מצויד במערכות אבטחה מתקדמות.

טראמפ יוצא מרכבת החירות - צילום: רשתות חברתיות טראמפ יוצא מרכבת החירות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

בנאומו באמפיתיאטרון בסגנון המערב הפרוע שיבח טראמפ את רוזוולט ותיאר אותו כמי שמגלם את הגאווה והרוח האמריקאית. הוא השווה את עצמו אליו ואמר: ״המילה הגדולה ביותר עבורו הייתה גאווה... אני אדם גאה, אני גאה במדינה שלנו״.

לצד זאת תקף את יריביו מהמפלגה הדמוקרטית וכינה אותם ״חבורה לא אטרקטיבית״, והצהיר: ״לא ניתן לקומוניסטים לעמוד בדרכנו״.

הספרייה צפויה להיפתח רשמית לציבור ביום שבת, במקביל לחגיגות ארבעה ביולי.