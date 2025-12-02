מיאמי פלורידה ( צילום: shutterstock )

גבר בן 20, עובד חנות מכולת בעיר סראסוטה בפלורידה, נעצר לאחרונה על ידי ה‑FBI בחשד שהפיץ הוראות להכנת פצצות בצ׳אטים מוצפנים של קבוצות נאו‑נאציות, וכן תכנן לבצע פיגוע טרור פנים‑ארצי ולשדרו בשידור חי.

החשוד השתמש בכינויים מקוונים שונים כדי להפיץ את החומרים. לפי כתב האישום, שהוגש נגדו בארצות הברית, הוא שיתף הוראות מדויקות להכנת פצצות, תכניות פעולה, ותיעד כיצד הפיגוע היה אמור להתבצע ולשודר. במהלך חיפוש בבית הוריו, מצאו החוקרים תת‑רובה לא רשום לצד חומרים נאו‑נאציים, דגלי סמליות קיצונית, כתבי‑יד, מאמרים וכתובות עם הנחיות שלב‑אחר‑שלב למימוש הפיגוע. בין היתר, נמצאו תכניות להצבת פצצות, שימוש בדגלים, ואף רעיונות לשילוב מוזיקה ברקע בעת השידור החי. הרשויות מציינות כי מעצרו והחשיפה של התכניות הקטלניות מדגישים מגמה מדאיגה: קיצונים בימין הקיצוני משתמשים בפלטפורמות מוצפנות לתיאום פיגועים, הפצה של חומרי הסתה ושיתוף הוראות לפגיעה בחפים מפשע.

( צילום: shutterstock )

המעצר עצמו בוצע ב‑20 בנובמבר 2025, לפני מעט פחות משבועיים, בבית הוריו בסראסוטה. החומרים שנתפסו כללו גם אלמנטים שמעידים על כוונה לבצע את הפיגוע באופן שיתועד וישודר ברשת - מה שהעלה את חומרת ההאשמות. בין השאר, נרשמו שם פרטים על בניית פצצות, מיקום מוקדי פגיעה אפשריים ותכניות לפרסום ושידור האירוע.

החשדות נגד הצעיר כוללים החזקת נשק לא חוקי לצד תכנון פיגוע טרור פנים‑ארצי. החוקרים בודקים גם את פעילותו המקוונת, הקשרים שלו לקבוצות קיצוניות והאם היו מעורבים נוספים בתכנון הפיגוע או בשיתוף המידע.

מדובר באירוע שמצטרף לשורה של מעצרים שביצע ה‑FBI בחודשים האחרונים נגד נאו‑נאצים ותומכי עליונות לבנה, במסגרת המאבק נגד קיצוניות אלימה ברשתות מוצפנות ובחיי היום‑יום.

למרות מעצרו של הצעיר, החקירה נמשכת על מנת לבחון האם קיימים גורמים נוספים המעורבים בהפצת חומרי הסתה או בתכנון הפיגוע.

גורמים בפדרליים הדגישו כי המאבק נגד הטרור הפנים‑ארצי ממשיך להיות בראש סדר העדיפויות, וכי המקרה הזה משמש תזכורת לחשיבות האכיפה והמעקב אחר קבוצות קיצוניות ברשת ובחיים הפיזיים.