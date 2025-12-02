חברת הסטארטאפ הישראלית GEOX רשמה אבן דרך עסקית משמעותית עם חתימת הסכם עם ענקית הביטוח היפנית Mitsui Sumitomo Insurance.

במסגרת שיתוף הפעולה, תספק החברה הישראלית טכנולוגיית ניתוח פורצת דרך, המבוססת על בינה מלאכותית (AI), שנועדה להעריך את עמידותם של עשרות אלפי מבנים ברחבי יפן בפני שריפות ואסונות טבע. כך דיווח העיתונאי עמי רוחקס דומבה.

הניתוח הטכנולוגי הייחודי משלב מספר שכבות מידע: צילומי אוויר ולוויין, יחד עם הדמיות תלת-ממד מגובה הרחוב. באמצעות שילוב נתונים אלו, מערכת ה-AI של GEOX תזהה באופן מדויק בתים פגיעים ותספק לבעליהם נתונים קריטיים שיאפשרו להם לפעול לחיזוק המבנים ולשיפור בטיחותם ועמידותם לסיכונים לפני התרחשות האסון הבא.

האתגר היפני והצורך בבינה מלאכותית

ההסכם עם GEOX מגיע על רקע אתגרי ענק עמם מתמודדת יפן בתחום מבני המגורים. ענקית הביטוח היפנית, המשתייכת לקבוצת MS&AD – קבוצת הביטוח הגדולה באסיה – שואפת באמצעות הטכנולוגיה הישראלית לצמצם את העלייה החדה בתשלומי הביטוח על נזקי שריפות ואסונות, ובהתאם לכך למתן את עליית פרמיות הביטוח לציבור הרחב.

על פי נתוני החברה, בשנים האחרונות ניכרים מספר גורמי סיכון:

עלייה בתדירות ובעוצמת הסופות ואסונות הטבע.התייקרות חסרת תקדים של עלויות הבנייה והתיקונים.התיישנות מבנים רבים שהוקמו במהלך המאה הקודמת.

כל הגורמים הללו תורמים לעלייה משמעותית בסיכון ובצורך באבחון ותיעוד מדויק, מהיר ורחב היקף של מצב הדיור. המערכת הישראלית מאפשרת מענה מהיר ויעיל לאתגר הלאומי הזה, על ידי מתן תמונת מצב מדויקת המונעת תביעות עתידיות גדולות.

הטכנולוגיה הישראלית כמוצר מגן

שיתוף הפעולה ממצב את GEOX בחזית הפתרונות הבינלאומיים לניהול סיכונים. השימוש ב-AI לניתוח שטח רחב באמצעות צילומי לוויין מסוגל להבטיח אבחון אובייקטיבי ועקבי, שיכול לשמש הן את חברות הביטוח והן את הרשויות המקומיות, במאמץ המשותף לצמצם את הפגיעות הנגרמת על ידי כוחות הטבע.