כיכר השבת
מתיחות במפרץ

הסלמה בלב ים: איראן ירתה לעבר ספינות במצר הורמוז

משמרות המהפכה מאשרות ירי לעבר כלי שיט במצר | במקביל, המצור האמריקני ייכנס לתוקף מחר בשעה 23:00 | ההסלמה הימית מתגברת (בעולם)

תמונה להמחשה (ב"מ)

הודיעה הערב (שני) כי כוחות משמרות המהפכה פתחו באש לעבר ספינות במצר הורמוז ש"לא פעלו על פי ההנחיות האיראניות".

במקביל דווח על מספר פיצוצים בבנדר עבאס, ויירוטים של כטב"מים באזור. ההתפתחויות מסמלות הסלמה חדה במפרץ הפרסי, יממה לפני כניסתו לתוקף של המצור הימי האמריקני המלא על איראן.

מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע כי המצור על מצר הורמוז יחל מחר בשעה 20:00 שעון וושינגטון (23:00 שעון ישראל). לפי ההודעה, "המצור האמריקני חל על כל תנועת כלי השיט, ללא קשר לדגל שהם נושאים".

"צבא יתחיל באכיפת המצור הימי על כל הנמלים והאזורים החופיים של איראן", הבהירו בהודעה. עם זאת, נכתב כי "המצור לא ימנע מעבר חופשי וניטרלי דרך מצר הורמוז אל יעדים שאינם איראניים או מהם".

התייחס למתיחות בראיון טלפוני לרשת פוקס ניוז והצהיר בנחרצות: "אנחנו משתלטים על המצר. אין להם כלום, אין להם דבר". בנוסף, על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס' הוא הודיע רשמית לקונגרס כי המלחמה התחדשה.

ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהמשמרות המהפכהמצרי הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר