הסלמה בלב ים: איראן ירתה לעבר ספינות במצר הורמוז

איראן הודיעה הערב (שני) כי כוחות משמרות המהפכה פתחו באש לעבר ספינות במצר הורמוז ש"לא פעלו על פי ההנחיות האיראניות".

במקביל דווח על מספר פיצוצים בבנדר עבאס, ויירוטים של כטב"מים באזור. ההתפתחויות מסמלות הסלמה חדה במפרץ הפרסי, יממה לפני כניסתו לתוקף של המצור הימי האמריקני המלא על איראן.

מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע כי המצור על מצר הורמוז יחל מחר בשעה 20:00 שעון וושינגטון (23:00 שעון ישראל). לפי ההודעה, "המצור האמריקני חל על כל תנועת כלי השיט, ללא קשר לדגל שהם נושאים".

"צבא ארה"ב יתחיל באכיפת המצור הימי על כל הנמלים והאזורים החופיים של איראן", הבהירו בהודעה. עם זאת, נכתב כי "המצור לא ימנע מעבר חופשי וניטרלי דרך מצר הורמוז אל יעדים שאינם איראניים או מהם".

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הנשיא טראמפ התייחס למתיחות בראיון טלפוני לרשת פוקס ניוז והצהיר בנחרצות: "אנחנו משתלטים על המצר. אין להם כלום, אין להם דבר". בנוסף, על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס' הוא הודיע רשמית לקונגרס כי המלחמה התחדשה.