הנהגת איראן עברה לניהול ישיר של מפקדי הצבא וזרועות הביטחון, תוך דחיקת הממסד הדתי מהכרעות אסטרטגיות ועיכוב המגעים המדיניים מול ארצות הברית, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

​חודשיים לאחר פרוץ המלחמה מול ארצות הברית וישראל, המבנה השלטוני באיראן עבר שינוי יסודי עם העברת סמכויות המנהיג העליון לידי צמרת משמרות המהפכה.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות "רויטרס", מותו של עלי חמינאי בפתח העימות והפציעה הקשה של בנו ויורשו, מוג'טבא, הותירו את המדינה ללא פוסק אחרון יחיד.

​מקורות המעורבים בדיונים הפנימיים מסרו כי מוג'טבא חמינאי משמש כיום כדמות המעניקה לגיטימציה דתית בלבד להחלטות שמתקבלות על ידי הגנרלים. "הוא דמות של הסכמה ולא של פיקוד", ציינו גורמים המקורבים למעגלי השלטון. בשל פציעתו ומגבלות ביטחוניות, המנהיג החדש אינו מופיע בפומבי ומתקשר באמצעות הודעות מוקלטות.

​מוקד הכוח עבר באופן רשמי למועצה העליונה לביטחון לאומי ולמפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, המוגדר כדמות המרכזית בניהול המערכה. אהרון דייוויד מילר, מנהל משא ומתן אמריקאי לשעבר, הגדיר את המצב כמעבר מ-"כוח א-לוהי לכוח קשיח". לדבריו, "עברנו מהשפעת אנשי הדת להשפעת משמרות המהפכה. כך איראן מנוהלת כעת".

​השינוי המבני משפיע ישירות על המאמצים הדיפלומטיים לסיום הלחימה. גורמים רשמיים בפקיסטן, המתווכת בין הצדדים, דיווחו על איטיות רבה בקבלת החלטות בטהרן בשל היעדר מבנה פיקודי אחוד. "לוקח להם לפעמים יומיים עד שלושה להגיב", נמסר מהממשל באיסלאמבאד.

המבנה השלטוני באיראן מזכיר מאוד את זה שהתנהל בעזה לאחר חיסול יחיא סינוואר ובכירי מקבלי ההחלטות ברצועה.

נשיא טרם דונלד טראמפ הדגיש זאת פעמים מספר בפוסטים שפרסם ברשתות החברתיות, כאשר לדבריו איראן "צריכה לעשות סדר" בהנהגה שלה.

​במישור המדיני, איראן הגישה הצעה חדשה לוושינגטון הכוללת שיחות בשלבים, אולם היא דורשת להפריד את סוגיית הגרעין ולהותירה לסוף התהליך. המומחה אלן אייר ציין כי "גמישות תיחשב כחולשה" עבור שני הצדדים, כאשר משמרות המהפכה חוששים להצטייר כנכנעים ללחץ המערבי.