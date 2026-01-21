תם מסע הנקמה: רוצח ראש ממשלת יפן לשעבר נידון למאסר עולם

ראש ממשלת יפן לשעבר שינזו אבה ( צילום: ויקפידה )

כמעט ארבע שנים לאחר ההתנקשות שטלטלה את יפן ושינתה את פניה הפוליטיים, הגיע לסיומו אחד ההליכים המשפטיים הדרמטיים ביותר בתולדות המדינה. תחת אבטחה כבדה ועיני העולם כולו, גזר בית המשפט מאסר עולם על טטסויה יאמגאמי, האיש שרצח את ראש הממשלה לשעבר שינזו אבה.

הדרמה החלה ביולי 2022, בצהרי יום שגרתי ברחוב פרברי בעיר נארה. שינזו אבה, המנהיג שכיהן בתקופה הארוכה ביותר בתולדות יפן, נורה בגבו במהלך נאום בחירות. יאמגאמי, כיום בן 45, השתמש בנשק מאולתר שבנה במו ידיו כדי לבצע פשע שהוגדר על ידי התביעה כ"חסר תקדים בהיסטוריה של יפן שלאחר המלחמה". למרות הודאתו המיידית של יאמגאמי, המשפט התארך בשל הערכות פסיכיאטריות ממושכות. בעוד ההגנה ביקשה להסתפק בעונש מופחת של 20 שנה לאור נסיבות חייו, השופטים קיבלו את דרישת התביעה למאסר עולם – עונש שבמערכת המשפט היפנית מוביל לרוב לסיום חייו של האסיר בין כותלי הכלא.

אבה ודונלד טראמפ משחקים גולף ( צילום: מאת 首相官邸ホームページ, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78648198 )

המניע מאחורי הרצח לא היה אידיאולוגיה פוליטית, אלא מסע נקמה אישי וטעון נגד "כנסיית האיחוד" (כת ה"מוניז"). יאמגאמי חשף בפני החוקרים סיפור משפחתי: אמו, שהייתה חברה אדוקה בכת, תרמה להם סכומי עתק שעלו על 100 מיליון ין, מה שהוביל את משפחתו לפשיטת רגל מוחלטת ולחורבן אישי.

שרשרת הטרגדיות של יאמגאמי כללה ויתור על לימודים, ניסיון התאבדות ואת אובדן אחיו ששם קץ לחייו. לטענתו, ההחלטה להתנקש באבה גמלה בליבו לאחר שראה סרטון ברכה ששלח המנהיג לאירוע של הכנסייה, והוא האמין שרק פגיעה בדמות כה משפיעה תחשוף את "השידול הזדוני" של הכת ותעורר ביקורת ציבורית.

באופן חריג, יאמגאמי זכה לגל של סימפטיה ציבורית. אלפי אנשים חתמו על עצומות להקלה בעונשו, ואזרחים שלחו לו חבילות שי ותרומות כספיות לאות הזדהות עם סבלו כבן לכת דורסנית.

הלחץ הציבורי אילץ את מפלגת השלטון (LDP) לחקור את קשריה עם הכנסייה, חקירה שחשפה קשרים עמוקים של פוליטיקאים רבים עם הארגון. הגילויים הובילו לטלטלה פוליטית: ב-2024: פוליטיקאים רבים המזוהים עם הכת הובסו בבחירות. כמו כן בית המשפט בטוקיו הורה על שלילת מעמדה של הכנסייה כארגון פטור ממס. וחוקק חוק להגנת אזרחים מפני שיטות גיוס כספים אגרסיביות של קבוצות דתיות.