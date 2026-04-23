שר האוצר של אינדונזיה, פורבאיה יודהי סאדווה, העלה אפשרות כי מדינות דרום-מזרח אסיה יטילו אגרה על ספינות במצר מלאקה - נתיב מרכזי המחבר בין האוקיינוס ההודי והפסיפי ומוביל מעל 40% מהסחר הימי העולמי.

סאדווה ציין כי אינדונזיה "אינה מדינה פריפריאלית אלא יושבת על נתיב סחר ואנרגיה אסטרטגי". הוא הוסיף כי "ספינות עוברות במצר מלאקה בלי לשלם - אני לא בטוח אם זה נכון או לא", ואף רמז כי שיתוף פעולה עם מלזיה וסינגפור עשוי להפוך את המהלך לרווחי, אך מיד הסתייג ואמר "הלוואי שזה היה אפשרי, אבל זה לא כך".

סינגפור מצידה מיהרה לדחות את הרעיון, ושר החוץ שלה הבהיר כי "זכות המעבר מובטחת לכולם" וכי מדינתו "לא תשתתף בניסיונות להטיל אגרות".

גם אוסטרליה הביעה עמדה ברורה, כאשר שר ההגנה ריצ'רד מרלס אמר כי ארצו מחויבת ל"חופש השיט ולסדר הבינלאומי המבוסס על כללים".

הרעיון הגיע ככל הנראה בהשראת איראן שהחלה לגבות עמלה מספינות שעוברות במצרי הורמוז מאז מלחמת 'שאגת הארי'. סגן יו"ר הפרלמנט של איראן הודיע מוקדם יותר כי סכום כסף ראשון מעמלות המעבר במצר נכנס לבנק המרכזי של איראן.

מומחים הזהירו כי עצם העלאת הרעיון היא "בלון ניסוי" שמעיד על נכונות לבחון מינוף גיאוגרפי, וכי "התנהגות בעייתית באזור אחד יכולה להתפשט לאחרים".