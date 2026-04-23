כיכר השבת
סחיטה כלכלית?

צעד מסוכן: מדינות נוספות שוקלות לקחת 'עמלת מעבר' בעקבות איראן

שר האוצר האינדונזי העלה אפשרות להטיל אגרה על ספינות במצר מלאקה | סינגפור דחתה את הרעיון, ומומחים מזהירים מפני תקדים מסוכן (בעולם)

ספינה איראנית משתלטת על מכלית נפט, אילוסטרציה (צילום: רשתות ערביות)

שר האוצר של אינדונזיה, פורבאיה יודהי סאדווה, העלה אפשרות כי מדינות דרום-מזרח אסיה יטילו אגרה על ספינות במצר מלאקה - נתיב מרכזי המחבר בין האוקיינוס ההודי והפסיפי ומוביל מעל 40% מהסחר הימי העולמי.

סאדווה ציין כי אינדונזיה "אינה מדינה פריפריאלית אלא יושבת על נתיב סחר ואנרגיה אסטרטגי". הוא הוסיף כי "ספינות עוברות במצר מלאקה בלי לשלם - אני לא בטוח אם זה נכון או לא", ואף רמז כי שיתוף פעולה עם מלזיה וסינגפור עשוי להפוך את המהלך לרווחי, אך מיד הסתייג ואמר "הלוואי שזה היה אפשרי, אבל זה לא כך".

סינגפור מצידה מיהרה לדחות את הרעיון, ושר החוץ שלה הבהיר כי "זכות המעבר מובטחת לכולם" וכי מדינתו "לא תשתתף בניסיונות להטיל אגרות".

גם אוסטרליה הביעה עמדה ברורה, כאשר שר ההגנה ריצ'רד מרלס אמר כי ארצו מחויבת ל"חופש השיט ולסדר הבינלאומי המבוסס על כללים".

הרעיון הגיע ככל הנראה בהשראת איראן שהחלה לגבות עמלה מספינות שעוברות במצרי הורמוז מאז מלחמת 'שאגת הארי'. סגן יו"ר הפרלמנט של הודיע מוקדם יותר כי סכום כסף ראשון מעמלות המעבר במצר נכנס לבנק המרכזי של איראן.

מומחים הזהירו כי עצם העלאת הרעיון היא "בלון ניסוי" שמעיד על נכונות לבחון מינוף גיאוגרפי, וכי "התנהגות בעייתית באזור אחד יכולה להתפשט לאחרים".

אינדונזיהסינגפורמצרי הורמוזאיראןעמלה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

