צבאות נאט"ו מתאמנים ( צילום: המטה העליון של נאט"ו של כוחות בעלות הברית באירופה | רשמי )

הישג אדיר לתעשייה הביטחונית הישראלית: חברת 'רפאל' ממשיכה להוכיח שהעולם כולו נושא עיניים לטכנולוגיה כחול-לבן. חברת הבת הגרמנית, EuroTrophy, חתמה על חוזה ענק בהיקף של כ-330 מיליון אירו לאספקת מערכות ההגנה האקטיביות "מעיל רוח" (Trophy) עבור צי הטנקים של ארבע מדינות נאט"ו: צ'כיה, הולנד, קרואטיה וליטא.

מדובר בשינוי דרמטי בשדה הקרב האירופי. מעתה, טנקי ה'לאופרד 2' המפורסמים של הצבאות הללו לא יצאו לשטח ללא המערכת הישראלית שהוכיחה את עצמה תחת אש. החוזה כולל לא רק את המערכת עצמה, אלא גם חבילה לוגיסטית מקיפה של חלפים והכשרות, שתהפוך את המערכת של רפאל לסטנדרט המחייב ביבשת.

מעיל רוח ( צילום: רפאל | חשבון רשמי )