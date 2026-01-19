הישג אדיר לתעשייה הביטחונית הישראלית: חברת 'רפאל' ממשיכה להוכיח שהעולם כולו נושא עיניים לטכנולוגיה כחול-לבן. חברת הבת הגרמנית, EuroTrophy, חתמה על חוזה ענק בהיקף של כ-330 מיליון אירו לאספקת מערכות ההגנה האקטיביות "מעיל רוח" (Trophy) עבור צי הטנקים של ארבע מדינות נאט"ו: צ'כיה, הולנד, קרואטיה וליטא.
מדובר בשינוי דרמטי בשדה הקרב האירופי. מעתה, טנקי ה'לאופרד 2' המפורסמים של הצבאות הללו לא יצאו לשטח ללא המערכת הישראלית שהוכיחה את עצמה תחת אש. החוזה כולל לא רק את המערכת עצמה, אלא גם חבילה לוגיסטית מקיפה של חלפים והכשרות, שתהפוך את המערכת של רפאל לסטנדרט המחייב ביבשת.
"שינוי עמוק בתפיסת ההגנה" מאיר בן צוק, יו"ר EuroTrophy ובכיר ברפאל, מסביר כי לא מדובר בעוד עסקה רגילה: "ההחלטה הזו משקפת שינוי עמוק בתפיסת ההגנה של מדינות נאט"ו. המדינות מחפשות פתרון שניתן לשלב באופן מלא בשיתוף הפעולה הבינלאומי, ו'מעיל רוח' היא חלק מובנה מטנקי הדור הבא".
גם צבי מרמור, ראש חטיבת מערכות יבשה וים ברפאל, מדגיש את החשיבות של הניסיון המבצעי הישראלי: "זו מערכת ההגנה האקטיבית היחידה בעולם שהוכיחה את עצמה מאות פעמים בשדה הקרב. היא מספקת שרידות מקיפה מול איומי נ"ט מתקדמים ומשפרת משמעותית את חופש הפעולה של הכוחות בשטח".
השותפות הגרמנית-ישראלית בפרנקפורט מוכיחה פעם נוספת: כשאירופה צריכה הגנה אמיתית ומוכחת – היא מחפשת את המוח היהודי.
