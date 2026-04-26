"הלך לנו המסוק": ארגוני טרור תקפו מטרות רוסיות באפריקה | צפו

המסוק הרוסי בוער אחרי ההתרסקות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

דיווחים שמגיעים מערוצים צבאיים ברוסיה מצביעים על כך שמסוק רוסי הופל באפריקה במהלך לחימה בשטח מדינת מאלי, הממוקמת במערב היבשת.

לפי ערוץ הטלגרם הצבאי “פייטרבומבר”, שנחשב לבעל גישה למידע מתוך המערכת הצבאית, “המסוק שלנו אבד באפריקה. אנשי הצוות וקבוצת האש הניידת שהיו על הסיפון נהרגו”. עוד נכתב כי הסיבה הראשונית להפלת המסוק היא פגיעה חיצונית, ככל הנראה ממערכת הגנה אווירית.

התקרית מגיעה על רקע הסלמה רחבה בלחימה במאלי, שם דווח מוקדם יותר על מתקפות רחבות היקף של ארגונים ג׳יהאדיסטיים נגד בסיסים של צבא מאלי ושל כוחות רוסים הפועלים במדינה במסגרת “קורפוס אפריקה”, שבעבר היה מזוהה עם כוח וגנר.

האירוע מוגדר על ידי אנליסטים כאחת הפעולות המשמעותיות ביותר מאז השתלטות המורדים על חלקים גדולים מהמדינה בשנת 2012. ירי כבד ופיצוצים דווחו במספר מוקדים מרכזיים.

עדי ראייה ותיעודים מהשטח הציגו מראות חריגים של חמושים הפועלים בגלוי בתוך ערים מרכזיות, כשהם נעים על אופנועים ובמשאיות ללא התנגדות משמעותית.

מאלי נשלטת מאז 2021 על ידי חונטה צבאית, אך מתמודדת כבר שנים עם פעילות של ארגון ג'יהאדיסטי המזוהה עם אל-קאעידה, הנחשב לאחד החזקים באזור מערב אפריקה. למרות שיתוף פעולה עם כוחות רוסים, האלימות במדינה רק החריפה, וחלק מהפגיעות הקשות באזרחים יוחסו גם לכוחות המקומיים וללוחמים רוסים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

