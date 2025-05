ענקית הדיגיטל אוסרת על שימוש במילה "פלסטין" במיילים פנימיים 

ענקית הטק מיקרוסופט מצנזרת מיילים של עובדים, וחסמה הפצה של תכתובות שמכילות את המילים "פלסטין", "עזה" ו"ג'נוסייד" בתוך החברה ומחוצה לה – כך דווח היום (חמישי) באתר The Verge. בחברה אישרו את הפרטים, ואמרו שהמהלך נועד להפחית את התפוצה הפנים-ארגונית של "אימיילים בנושאים פוליטיים".

"שליחת מיילים לקהל רחב של עובדים בנושא כלשהו שאינו קשור לעבודה אינה הולמת. יש לנו פורום ייעודי לעובדים שבחרו להשתתף בדיונים פוליטיים", אמר דובר מיקרוסופט, פרנק שו, בהצהרה ל-The Verge. "במהלך היומיים האחרונים, נשלחו מספר אימיילים פוליטיים לעשרות אלפי עובדים בחברה, ונקטנו צעדים לצמצם את המיילים האלה רק לאלה שהצטרפו לפורום הרלוונטי"

לפי הדיוווח, שמבוסס על מידע שקיבל The Verge מארגון אנטי-ישראלי בשם No Azure for Apartheid (NOAA), שפועל על מנת למנוע מכירת מוצרי מיקרוסופט לישראל, החסימה השפיעה על עשרות עובדים במיקרוסופט, שמיילים ששלחו עם המילים הרגישות בשורת הנושא או בגוף המייל נחסמו.

אבל שלא תחשבו שזה עוצר בעדם, כאשר הם מנסים משפטים כמו 'ישראל' או 'P4lestine' (כתיב חלופי) הם מצליחים לעקוף את החסימה, כך על פי חוסאם נאסר, אחד מראשי הארגון.

"אנחנו מאמינים שזה ניסיון של מיקרוסופט להשתיק את חופש הביטוי של עובדים, וזו צנזורה שמנהיגות החברה נוקטת בה כדי להפלות נגד עובדים פלסטינים ובני בריתם" אמר.