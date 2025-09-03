נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע אמש (שלישי) כי בכוונתו לשתף פעולה עם יורש העצר הסעודי כדי לכנס בניו יורק ועידה בינלאומית שתוקדש ל"פתרון שתי המדינות".

לדבריו, הוועידה שתתקיים ב-22 בספטמבר נועדה לגייס את תמיכת הקהילה הבינלאומית למהלך של הפסקת אש קבועה, שחרור החטופים, הזרמת סיוע הומניטרי רחב היקף לעזה, וכן הצבת כוח ייצוב בינלאומי ברצועה. מקרון הדגיש כי יש לפעול ליום שאחרי, שבו חמאס יפורק מנשקו ויודר מהשלטון, הרשות הפלסטינית תחוזק ותעבור רפורמות, ועזה תיבנה מחדש.

עם זאת, את עיקר ביקורתו הפנה מקרון כלפי וושינגטון, על רקע החלטת ממשל טראמפ שלא להעניק אשרות כניסה לנציגי הרשות הפלסטינית לקראת הוועידה. "ההחלטה האמריקנית אינה מתקבלת על הדעת", הצהיר מקרון, וקרא לארצות הברית לחזור בה מהמהלך ולאפשר ייצוג פלסטיני מלא.

דבריו עוררו תגובה חריפה בירושלים. שר החוץ גדעון סער פרסם פוסט תקיף שבו האשים את מקרון באטימות למציאות. "הנשיא מקרון מאוד מתעניין בויזות לארה״ב עבור אנשי הרשות הפלסטינית. זה מה שמדיר שינה מעיניו", כתב סער, והוסיף כי מקרון מתעלם מההסתה האנטי-ישראלית במערכת החינוך הפלסטינית ומהמדיניות של "משכורות למחבלים", לפיה ככל שהפיגוע חמור יותר כך גובה התשלום גבוה יותר.

"הוא לא מתרעם על ההסתה הפרועה במערכת החינוך הפלסטינית נגד ישראל ויהודים. הוא גם אינו מתקומם על התשלומים שמעבירה הרשות הפלסטינית למחבלים וקרובי משפחותיהם בשיטת ה״pay for slay״. ככל שהפשע הטרוריסטי חמור יותר - התגמול המשולם על ידי הרשות הפלסטינית גבוה יותר", כתב סער.

‏סער תקף: "מקרון מנסה להתערב מבחוץ בסכסוך שהוא לא צד לו, וזאת במנותק לחלוטין מהמציאות בשטח אחרי ה-7 באוקטובר. מקרון מערער את יציבות האיזור במהלכיו וגורר את המערכת האזורית והבינלאומית לצעדים חד-צדדים. מעשיו מסוכנים. הם לא יביאו שלום וגם לא בטחון", הוסיף שר החוץ הישראלי.