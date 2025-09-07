תרגיל צבא ארה"ב ומצרים ( צבא ארה"ב / DVIDS, 27 )

תרגיל הצבאי המשותף למצרים ולארצות הברית, "כוכב בוהק 2025", יצא לדרך בבסיס הצבאי מוחמד נגיב ובמספר בסיסי ים ואוויר מצריים. טקס הפתיחה החגיגי של התרגיל הרב-לאומי נערך ב-28 באוגוסט, והתרגיל יימשך עד ה-10 בספטמבר.

בתרגיל משתתפות 44 מדינות. מתוכן, 14 מדינות שלחו למעלה מ-8,000 חיילים, ואילו 30 המדינות הנותרות משתתפות כמשקיפות. בנוסף לכוחות הצבא, התרגיל כולל יחידות מהמשטרה האזרחית המצרית, נציגי הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) ונאט"ו. מפקד רשות ההדרכה של הכוחות המזוינים, האלוף שריף אל-עריישי, העביר בטקס הפתיחה את ברכותיהם של שר ההגנה והייצור הצבאי, הגנרל עבד אל-מג'יד סאקר, וראש המטה של הכוחות המזוינים, סגן אלוף אחמד ח'ליפה.

הבריגדיר גנרל האמריקאי פטריק קלייר הביע את הערכתו למאמצים הרבים של הכוחות המזוינים המצריים באירוח תרגיל בקנה מידה כה גדול. הוא ציין כי רמת התכנון וההכנה הגבוהה הופכת את התרגיל להזדמנות אידיאלית להחלפת מומחיות ולחקירת תרבויות צבאיות מגוונות בקרב המשתתפים. משתתפים נוספים הביעו את הערכתם למצרים על קבלת הפנים החמה והאירוח, תוך הדגשת חשיבות התרגיל כפלטפורמה לשיתוף פעולה צבאי.

במהלך התרגיל, צנחנים מצרים ואמריקאים ביצעו מופע צניחה מעל הפירמידות בגיזה. התרגיל "כוכב בוהק" החל בשנת 1980 כתרגיל דו-צדדי בין ארה"ב למצרים, ומאז התפתח לתרגיל רב-לאומי שמטרתו לחזק את הביטחון האזורי ואת שיתוף הפעולה הצבאי.