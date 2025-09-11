שיתוף פעולה חסר תקדים בין ישראל לאוקראינה מבטיח את ביטחון העולים לאומן בראש השנה.

בפגישה שנערכה אמש בלשכת השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, עם שגריר אוקראינה בישראל, יבגני קורניצ’וק, נציגו של הרב שמשון בלומנטל ועמיחי גבאי שמתווך בין הגורמים, הוסכם על הקמת מערך ביטחוני ורפואי ייחודי.

המערך יכלול עשרות שוטרים, פראמדיקים ומתנדבים, כולל אנשי המגזר החרדי, במטרה להבטיח את ביטחונם ושלומם של עשרות אלפי המתפללים הצפויים להגיע לאומן.

בהיערכות החדשה סוכם על תיאום ביטחוני מלא והקמת מערך רפואי וביטחוני בשיתוף הרב הראשי של אוקראינה, הרב משה ראובן אסמן, שנציגיו יפעלו בגבולות ובשטח למען בטיחות העולים. מדובר בשיתוף פעולה חסר תקדים שמביא למענה מקיף לכל צרכי הביטחון והסיוע הרפואי.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר: “מדינת ישראל רואה חשיבות עליונה בשלום הנוסעים. אני מברך על שיתוף הפעולה עם ממשלת אוקראינה שמאפשר עלייה בטוחה ומסודרת לאומן. מדובר בהיערכות חסרת תקדים עם עשרות שוטרים ומתנדבים שיבטיחו חג של תפילה ושמחה.”

שגריר אוקראינה בישראל, יבגני קורניצ’וק, ציין: “אוקראינה מחויבת לקיום אירוע בטוח ומכבד, בשיתוף פעולה הדוק עם ישראל.”

הרב הראשי לאוקראינה, הרב משה ראובן אסמן, אמר: “מברך על שיתוף הפעולה כדי לוודא שכל מתפלל יגיע בראש שקט ובביטחון.”

נציג הרב שמשון בלומנטל הוסיף: “נהיה בשטח לכל צורך – לתת מענה וטיפול מיידי כדי לוודא שלא יהיה מתפלל אחד שירגיש לבד.”

עמיחי גבאי, שמתווך בין הגורמים ודאג לשיתוף הפעולה, הסביר: “אירוע בסדר גודל כזה מחייב תיאום חסר תקדים. שיתוף הפעולה בין גורמי הביטחון בישראל ובאוקראינה ללא ספק יניב תוצאה טובה בשטח.”

המהלך מהווה שיא חדש של שיתוף פעולה בין ישראל לאוקראינה ומעניק ביטחון ובשורה לעשרות אלפי המתפללים הצפויים להגיע לחגיגות ראש השנה באומן.