ידיהם מגואלות בדם רב

מלון 5 כוכבים: כך נראים החיים החדשים של בכירי חמאס המשוחררים

היום דווח כי 154 מחבלי חמאס ששוחררו בעסקת החטופים שוהים במלון חמישה כוכבים יוקרתי, רנסנס קהיר מיראז' סיטי, בבירת מצרים | לפי הדיווח, תחת הכותרת "ברוכים הבאים למלון חמאס", אותם מחבלים הם חלק מרשימת 250 אסירי העולם ששחררה ישראל - והם שוהים לצד "תיירים מערביים תמימים" (בעולם)

רוצחי נוח'בה כלואים בישראל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90))

יותר מ-150 מחבלים בכירים ששוחררו מישראל במסגרת עסקת שחרור החטופים מתגוררים כיום במלון חמישה כוכבים בקהיר, לצד תיירים מערביים שאינם מודעים לזהות המסוכנת של האורחים הסמוכים להם. כך נחשף היום (שבת) בעיתון הבריטי הדיילי מייל.

לפי הדיווח, מדובר בחלק מאותם 250 אסירים ביטחוניים פלסטינים שהיו כלואים בישראל, רבים מהם נשפטו למאסרי עולם על מעשי רצח, חטיפה וטרור. שחרורם היה אחד הסעיפים השנויים ביותר במחלוקת ב"תוכנית 20 הנקודות" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהובילה להפסקת האש ולהחזרת 20 החטופים הישראלים האחרונים.

מתוך כלל המשוחררים, 154 מהמחבלים נחשבו למסוכנים מדי מכדי לשוב ליהודה ושומרון או לעזה, ולכן הועברו למצרים, שם הם מתאכסנים במלון היוקרה Renaissance Cairo Mirage City Hotel, השייך לרשת Marriott, הכולל ספא, בריכה, חדר כושר ומסעדות יוקרתיות.

לפי הדיווח, המלון ממשיך לקבל אורחים מערביים, ובהם משפחות ותיירים מאירופה, שאינם מודעים לכך שהם חולקים בריכה וחדר אוכל עם טרוריסטים מורשעים.

לדברי דיילי מייל, חלק מהמחבלים צפויים בקרוב לעבור למדינות נוספות, בהן קטאר, טורקיה ותוניסיה, שם יגישו בקשות למעמד תושבות, ככל הנראה בפיקוח הדוק של שירותי הביטחון המקומיים.

בין הדמויות שזוהו במלון נמצאים:

  • מחמוד עיסא – מייסד יחידת העילית "101" של גדודי עז א-דין אל-קסאם, זרוע הטרור של חמאס, המתמחה בחטיפות.
  • עז א-דין אל-חממרא – חבר דאעש לשעבר שגייס מחבלים מתאבדים ותכנן חטיפות מטוסים.
  • סמיר אבו נימה – אחראי לשורת פיגועי אוטובוסים קטלניים בישראל.
  • אסמאעיל חמדאן – חוטף ומחבל בכיר.
  • יוסוף דאוד – רוצח שנידון למאסר עולם.

דובר מטעם לשכת ראש ממשלת ישראל הגיב לתחקיר ואמר: “האנשים האלה הם רוצחים שדם חפים על ידיהם. ישראל שחררה אותם לא מתוך רצון לגמול רע, אלא מתוך קדושת ערך חיי אדם. זה מחיר מר, אך כזה שעמנו שילם שוב ושוב כדי להשיב את בניו הביתה".

מצרים בעצמה מתכננת כנראה מלחמה נגד ישראל, האם לכן היא נותנת להם מלון 5 כוכבים?
משוחררים במצרים

