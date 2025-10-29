אנבידיה הפכה לחברה הראשונה בעולם ששווי השוק שלה הגיע ל-5 טריליון הישג זה הגיע שלושה חודשים בלבד לאחר ששברה את רף ה-4 טריליון דולר. שווי השוק הנוכחי, שהגיע ל-5.05 טריליון דולר, ממחיש את המהפך הטכנולוגי הגדול שיוצר "טירוף הבינה המלאכותית" (AI).

תפקידה המרכזי של אנבידיה הוא שהיא הפכה ממעצבת שבבים גרפיים נישתית לעמוד השדרה של תעשיית ה-AI העולמית. הביקוש הרעבתני לשבבי אנבידיה הוא הסיבה העיקרית לזינוק המהיר במחיר המניה מאז תחילת 2023. המעבדים המתקדמים שלה, דוגמת H100 ו-Blackwell, הם המנועים המניעים את מודלי השפה הגדולים שעומדים מאחורי כלים כמו ChatGPT ו-xAI.

הזינוק הדרמטי הזה עורר חששות מפני בועת AI אפשרית. בנוסף, השבבים המתקדמים של אנבידיה הפכו לכלי משחק מרכזי (flashpoint) ביריבות הטכנולוגית בין ארה"ב לסין.

אנבידיה משקיעה ומשתפת פעולה בהיקפים עצומים, כולל השקעה מתוכננת של 100 מיליארד דולר ב-OpenAI, השקעה של 5 מיליארד דולר באינטל ותכנון לבנות שבעה מחשבי-על חדשים של AI בשיתוף משרד האנרגיה האמריקאי.