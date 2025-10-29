כיכר השבת
טירוף הבינה המלאכותית

היצרנית של שבבי AI: שברה שיא היסטורי והגיעה לשווי הגבוה ביותר אי פעם

שלושה חודשים בלבד אחרי ששברה את רף ה-4 טריליון | החברה הפכה מעיצוב שבבים גרפי נישתי לעמוד השדרה של תעשיית הבינה המלאכותית (חדשות בעולם)

(צילום: מאת Amir Shtanger (אמיר שטנגר) - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129312133)

אנבידיה הפכה לחברה הראשונה בעולם ששווי השוק שלה הגיע ל-5 טריליון הישג זה הגיע שלושה חודשים בלבד לאחר ששברה את רף ה-4 טריליון דולר. שווי השוק הנוכחי, שהגיע ל-5.05 טריליון דולר, ממחיש את המהפך הטכנולוגי הגדול שיוצר "טירוף הבינה המלאכותית" ().

תפקידה המרכזי של אנבידיה הוא שהיא הפכה ממעצבת שבבים גרפיים נישתית לעמוד השדרה של תעשיית ה-AI העולמית. הביקוש הרעבתני לשבבי אנבידיה הוא הסיבה העיקרית לזינוק המהיר במחיר המניה מאז תחילת 2023. המעבדים המתקדמים שלה, דוגמת H100 ו-Blackwell, הם המנועים המניעים את מודלי השפה הגדולים שעומדים מאחורי כלים כמו ChatGPT ו-xAI.

הזינוק הדרמטי הזה עורר חששות מפני בועת AI אפשרית. בנוסף, השבבים המתקדמים של אנבידיה הפכו לכלי משחק מרכזי (flashpoint) ביריבות הטכנולוגית בין ארה"ב לסין.

אנבידיה משקיעה ומשתפת פעולה בהיקפים עצומים, כולל השקעה מתוכננת של 100 מיליארד דולר ב-OpenAI, השקעה של 5 מיליארד דולר באינטל ותכנון לבנות שבעה מחשבי-על חדשים של AI בשיתוף משרד האנרגיה האמריקאי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר