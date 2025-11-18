צוללת הטילים הבליסטיים מסדרת אוהיו ( צילום: הצי האמריקאי – Naval Reactors (חומר רשמי, Public Domain) )

נשיא האמריקאי דונלד טראמפ נתן אור ירוק לקוריאה הדרומית לבנות צוללות המונעות בכוח גרעיני. החלטה זו, שהוכרזה לאחר פגישה בין טראמפ לנשיא קוריאה הדרומית לי ג'ה מיונג באוקטובר.

קוריאה הדרומית ביקשה את האישור המכריע הזה בטענה כי הצוללות הנוכחיות המונעות בדיזל-חשמל (קונבנציונליות) שלה "בעלות יכולות ניווט מוגבלות מתחת למים". מגבלה זו מקשה על יכולת הצבא לעקוב אחר צוללות סיניות או צפון קוריאניות בתוך המים הטריטוריאליים שלה. הצוללות החדשות, משתמשות בכור גרעיני להנעה. בניגוד לצוללות דיזל, הצוללות הגרעיניות יכולות לפעול "מתחת למים לתקופות ממושכות" מבלי לעלות לפני השטח לצורך אוויר או תדלוק, מה שמקנה להן יתרון משמעותי בחשאיות ובסיבולת. אף שקוריאה הדרומית אינה רוכשת נשק גרעיני, אלא הנעה גרעינית, יכולת זו נתפסת כחיונית לשיפור ההרתעה הימית שלה מול האיומים המתפתחים של הצפון. האישור האמריקאי לא ניתן בחינם: קוריאה הדרומית התחייבה לחבילת השקעות אסטרטגית ענקית של 350 מיליארד דולר בארה"ב, כאשר 150 מיליארד דולר מיועדים במיוחד לשיתוף פעולה בתחום בניית ספינות.

צוללת גרעינית של צבא ארה"ב ( צילום: הצי האמריקאי – Naval Reactors (חומר רשמי, Public Domain) )

הצעד נועד לא רק לחזק את ההגנה של סיאול אלא גם לחלץ את תעשיית בניית הספינות האמריקאית. אנליסטים מציינים כי ההסכם יוצר ברית שבה ארה"ב הופכת להיות "תלויה מבנית בקוריאה הדרומית כדי לקיים את כוחה הימי שלה".

התגובה החריפה ביותר להסכם (כצפוי) מגיעה מצפון קוריאה, סין ורוסיה. פיונגיאנג גינתה בחריפות את ההסכם, והכריזה כי אישור הצוללות הגרעיניות הדרום קוריאניות הוא "התפתחות חמורה" שמערערת את היציבות האזורית.

צפון קוריאה מזהירה כי החזקת צוללות גרעיניות על ידי קוריאה הדרומית היא "מהלך אסטרטגי ל'התחמשות גרעינית עצמית'". לפי התקשורת הממלכתית בצפון, המהלך "מחויב לגרום ל'תופעת דומינו גרעיני' באזור ולעורר מרוץ חימוש לוהט". צפון קוריאה אף איימה שתנקוט "צעדי נגד מוצדקים ומציאותיים יותר".

אזהרות אלו נשמעות על רקע התקדמות גרעינית משלה של פיונגיאנג; לפי דיווחים, המדינה אף טוענת כי היא בונה "צוללת טילים מונחית אסטרטגית בכוח גרעיני". כעת ניצבת סיאול בפני "איזון קשה": לקדם את האינטרסים הביטחוניים שלה, אך "להימנע מתפקיד מפצח אגוזים אסטרטגי" בין יריבותיה של ארה"ב, סין וצפון קוריאה.