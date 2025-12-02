סוכנות החלל האמריקאית נאס"א (NASA) מזמינה את הציבור ברחבי העולם לשלוח את שמותיהם לירח במסגרת משימת ארטמיס II, המתוכננת להתרחש לא יאוחר מאפריל 2026. מדובר במשימה היסטורית שתסמן את הטיסה המאויישת הראשונה של תוכנית ארטמיס, שמטרתה להחזיר בני אדם לירח ובעתיד הרחוק גם לשלוח בני אדם למאדים.

כדי לשלוח את שמכם לחלל, יש להיכנס לעמוד ההרשמה של NASA, להזין את השם הפרטי, שם משפחה וקוד PIN בן 4 עד 7 ספרות, ולאחר מכן להוריד את כרטיס העלייה הווירטואלי למכשירכם. נאס"א מדגישה כי חשוב לשמור את קוד ה‑PIN, שכן אין ביכולתה לשחזר אותו במידה ואובד, והקוד דרוש כדי להציג את כרטיס העלייה בעתיד.

השמות שיועברו יוכנסו לכרטיס זיכרון שישתתף בטיסה ההיסטורית.

צוות משימת ארטמיס II כולל ארבעה אסטרונאוטים: ריד ויסמן, ויקטור גלובר וכריסטינה קוק מנאס"א, וכן ג'רמי האנסן מסוכנות החלל הקנדית CSA. הצוות יטוס סביב הירח וחזרה, במסגרת הטיסה המאוישת הראשונה של תוכנית ארטמיס.

במהלך המשימה, הצוות יטוס עד למרחק של כ‑4,600 מייל מעבר לירח, ובמהלך הדרך ייבחנו מערכות חלל שונות. נאס"א הודיעה כי מספר מטענים יוטסו עם ארטמיס II במטרה להרחיב את הידע בתחום קרינת החלל, בריאות האדם, התנהגות בני אדם ותקשורת בחלל.

נאס"א מסבירה כי חללית אוריון תעבור כניסה מחדש במהירות גבוהה לאטמוספירה של כדור הארץ לפני נחיתה בטוחה באוקיינוס השקט ליד חופי סן דייגו. סוכנות החלל ומחלקת ההגנה ישיבו את הצוות ואת החללית לאחר הנחיתה.