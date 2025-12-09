נפוליאון והיהלום ( צילום: בית המכירות )

דרמה היסטורית הסתיימה השבוע בעסקת ענק: סיכת יהלום שננטשה על ידי הקיסר הצרפתי נפוליאון בונפרטה במהלך בריחתו ההיסטורית משדה הקרב של ווטרלו, נמכרה במכירה פומבית של סותבי'ס בז'נבה בסכום העולה של 4.4 מיליון דולר. מחיר זה ניפץ לחלוטין את ההערכה המוקדמת, שעמדה על 200,000 דולר בלבד.

הסיכה המלכותית, אותה ניתן לענוד גם כתליון, כוללת יהלום סגלגל מרכזי במשקל 13 קראט, מוקף ביהלומים קטנים יותר. סיפורה, כפי שחשפה סותבי'ס, מעורר השתאות. הקרב האחרון ב-18 ביוני 1815, נערך קרב ווטרלו שבטחה של בלגיה, והוא נחשב לקרב המכריע שהביא דה פקטו לסיום המלחמות הנפוליאוניות. הקרב מפורסם כל כך מכיוון שהוא סימן את הקץ לשלטונו של נפוליאון (שלטון מאה הימים), לאחר שכוחותיו הוכרעו על ידי הכוחות המשולבים של הצבא הבריטי והצבא הפרוסי.

קרב ווטרלו ( צילום: ויקפידה )

בשל התבוסה, נאלץ הקיסר נפוליאון להימלט במהירות מווטרלו, ואף נטש חפצים אישיים יקרי ערך, כולל תכשיטים וכלי נשק, בכרכרות שנתקעו בכביש בוצי. התבוסה הצרפתית הביאה לכך שנפוליאון חזר לפריז, משלא זכה לתמיכה עממית, הוא הלך ודעך עד שב-22 ביוני הוא התפטר מתפקידו.

כחודש לאחר הקרב, נכנע נפוליאון סופית והוגלה לאי סנט הלנה, שם בילה את שארית חייו.

התכשיט העגול נפל לידיים פרוסיות, והוענק כמצבת ניצחון למלך פרידריך וילהלם השלישי שלושה ימים בלבד לאחר הקרב. במשך למעלה ממאתיים שנה, נשאר היהלום האבוד בין ירושות בית המלוכה הפרוסי של הוהנצולרן.

הלובר לוטש עיניים

העניין העולמי המחודש בתכשיטי נפוליאון – במיוחד לאחר שוד תכשיטי הלובר המהולל שהתרחש בחודש שעבר בפריז – הוסיף "קסם נוסף" למכירה הדרמטית. מומחה ליהלומים, טוביאס קורמינד, סיכם: "בהתחשב בשוד האחרון... ובמקורה של הדמות הצרפתית המפורסמת ביותר בהיסטוריה, אני לא מופתע שהתכשיט השיג סכום מלכותי. הסיפור שלו הוא בלתי ניתן לעמוד בפניו". זהותו של האספן הפרטי שרכש את היהלום הדרמטי לא נחשפה.