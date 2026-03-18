צרפת מבססת את עוצמתה הימית בעשורים הבאים עם ההכרזה על בניית נושאת המטוסים הגרעינית החדשה שתחליף את ה"שארל דה גול".

בביקור שערך היום (רביעי) הנשיא עמנואל מקרון באתר התעשייה הביטחונית ליד נאנט, נחשף כי כלי השיט העתידי ייקרא "צרפת החופשית".

מדובר בכלי השיט הצבאי הגדול ביותר שנבנה אי פעם באירופה, פרויקט שנועד להבטיח את העצמאות האסטרטגית של המדינה עד למחצית השנייה של המאה ה-21.

​מקרון קשר בדבריו בין השם שנבחר לבין מורשת ההתנגדות הצרפתית וציין כי "עבורו, עבורנו, הרוח הצרפתית היא רוח של התנגדות. זהו רצון ששום דבר לא יכול לעצור.

רצון להתנגד כדי להישאר חופשיים. רצון בלתי מעורער, בלתי מנוצח." הנשיא הדגיש את חשיבות העוצמה הצבאית לשמירה על החירות וקבע כי "כדי להישאר חופשיים, עלינו להיות מעוררי יראת כבוד. כדי להיות מעוררי יראת כבוד, עלינו להיות עוצמתיים." (...)

​לפי התכניות הרשמיות, נושאת המטוסים החדשה תהיה גדולה משמעותית מקודמתה, עם אורך של 310 מטרים ודחק של כ-80,000 טונות.

היא תצויד בשני כורים גרעיניים חדישים ובמערכות שיגור אלקטרומגנטיות שיאפשרו פעילות אינטנסיבית של עד 40 כלי טיס במקביל, כולל כטב"מים ומטוסי קרב מהדור הבא. ראש מטה הצי, אדמירל ניקולא וז'ור, הבהיר את המהות הטכנולוגית של הפרויקט כשאמר כי "בעתיד, נושאת המטוסים לא תהיה רק נושאת מטוסים."

​ההשקעה בפרויקט נאמדת בכ-10 מיליארד אירו, והוא צפוי להעסיק אלפי עובדים בתעשייה הצרפתית לאורך יותר מעשור.

מקרון הדגיש את ההיבט הכלכלי והביטחוני של המהלך וציין כי "ללא תעשיית הגנה חזקה, נהיה נידונים לכפיפות צבאית, לווסאליות אסטרטגית ולהכנעה כלכלית." נושאת המטוסים "צרפת החופשית" צפויה להיכנס לשירות מבצעי מלא בשנת 2038.

ההכרזה של מקרון על "עוצמתה" של צרפת מגיעה ברקע סירובו להשתתף במבצע להשמדת המשטר האיראני.