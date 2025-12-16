נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, הגיש הלילה תביעת ענק נגד תאגיד השידור הבריטי, ה-BBC, בדרישה לפיצויים בסך 10 מיליארד דולר. התביעה הוגשה בבית משפט פדרלי במיאמי, פלורידה, ומאשימה את הרשת הבריטית בהכפשת שמו של הנשיא ובהפרת חוקי המדינה.

התביעה מתמקדת בקטע ערוך מתוך נאומו של טראמפ ב-6 בינואר 2021, יום ההסתערות על הקפיטול. ה-BBC שילב את הקטע הבעייתי בסרט התיעודי Trump: A Second Chance. על פי התביעה, העריכה הייתה מגמתית ויצרה רושם שקרי ומטעה, לפיו הנשיא עודד ישירות את תומכיו להשתתף במעשי האלימות ולהסתער על בניין הקונגרס.

טראמפ דורש פיצוי של 5 מיליארד דולר בגין סעיף ההכפשה, ו-5 מיליארד דולר נוספים בגין הפרת החוק בפלורידה, שם הוגשה התביעה – ובכך מסתכמת הדרישה הכוללת ב-10 מיליארד דולר.

המהלך הנוכחי מגיע בהמשך לאיום משפטי מוקדם יותר, שהוצא על ידי צוותו של טראמפ חודש לפני הגשת התביעה, בו נדרשו פיצויים על סך מיליארד דולר בלבד. במכתב שנשלח ל-BBC, דרש עורך דינו של טראמפ, אלחנדרו בריטו, שהרשת תפרסם התנצלות רשמית, תגנוז את הסרט התיעודי במלואו, ותפצה את הנשיא "באופן הולם על הנזק שנגרם".

התקרית גררה זעזועים בצמרת ה-BBC: ההתנצלות הרשמית של התאגיד פורסמה יומיים לאחר האיום, וזאת לאחר שבאותה תקופה מנכ"ל ה-BBC, טים דייווי, וראש חטיבת החדשות, דבורה טרנס, התפטרו מתפקידיהם.

למרות התביעה, ה-BBC אכן הודה בטעות, ואף התנצל. יו"ר הרשת, סמיר שאה, שלח מכתב אישי לבית הלבן ובו ציין: "אנחנו מקבלים כי האופן שבו נערכה ההקלטה יצר רושם של קריאה ישירה לאלימות. ה-BBC מבקש להתנצל על טעות זו בשיקול הדעת." בעקבות זאת, הסרט Trump: A Second Chance הוסר מנגן האינטרנט של ה-BBC.

עם זאת, לצד קבלת האחריות על העריכה, תאגיד השידור הבריטי דחה באופן מוחלט את דרישת הפיצויים, ובהודעה רשמית נמסר כי ה-BBC "מתנגד בתוקף לטענה שיש בסיס לתביעת לשון הרע" נגדו.