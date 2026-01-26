ניסיון התנקשות בראש עיר בפיליפינים הסתיים בכישלון בזכות טויוטה לנד קרוזר משוריינת.

ראש העיר שריף אגואק שבמחוז מגווינדנאו דל סור בדרום הפיליפינים, אכמד אמפאטואן, שרד ניסיון חיסול כאשר שיירתו הותקפה בשעות הבוקר המוקדמות בעת שהיה בדרכו לביתו. על פי המשטרה, חמושים שהגיעו במיניוואן ירו רקטת RPG לעבר רכב הטויטה הממוגן של ראש העיר.

תיעוד ממצלמות אבטחה הראה את הרקטה פוגעת ברכב וגורמת לעשן כבד, אך למרות הנזק הרכב שרד והנהג הצליח להימלט מהמקום. לאחר מכן נשמע ירי נוסף כאשר רכב הליווי של האבטחה השיב אש לעבר התוקפים.

ראש העיר לא נפגע, אולם שניים מאנשי האבטחה שלו נפצעו מירי בבטנם במהלך חילופי האש.

הסרטון של הרכב השורד פגיעה ישירה של רקטה הפך ויראלי ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים משבחים את חברת טויטה על העמידות. פוסטים פופולריים הציגו את הרכב כ"לוחם האחרון של תעשיית הרכב", וכינו את התקרית "פרסומת של מיליון דולר".