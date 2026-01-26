כיכר השבת
הרכב ששרד RPG 

צפו: טויוטה קיבלה "פרסומת של מיליון דולר" לאחר ניסיון התנקשות ויראלי

ניסיון התנקשות בראש עיר בפיליפינים הסתיים בכישלון בזכות טויוטה לנד קרוזר משוריינת | הסרטון של הרכב השורד פגיעה ישירה של רקטה הפך ויראלי ברשתות החברתיות, כאשר גולשים כינו את התקרית "פרסומת של מיליון דולר" (בעולם)

תקרית ניסיון ההתנקשות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ניסיון התנקשות בראש עיר בפיליפינים הסתיים בכישלון בזכות טויוטה לנד קרוזר משוריינת.

ראש העיר שריף אגואק שבמחוז מגווינדנאו דל סור בדרום הפיליפינים, אכמד אמפאטואן, שרד ניסיון חיסול כאשר שיירתו הותקפה בשעות הבוקר המוקדמות בעת שהיה בדרכו לביתו. על פי המשטרה, חמושים שהגיעו במיניוואן ירו רקטת RPG לעבר רכב הטויטה הממוגן של ראש העיר.

תיעוד ממצלמות אבטחה הראה את הרקטה פוגעת ברכב וגורמת לעשן כבד, אך למרות הנזק הרכב שרד והנהג הצליח להימלט מהמקום. לאחר מכן נשמע ירי נוסף כאשר רכב הליווי של האבטחה השיב אש לעבר התוקפים.

ראש העיר לא נפגע, אולם שניים מאנשי האבטחה שלו נפצעו מירי בבטנם במהלך חילופי האש.

הסרטון של הרכב השורד פגיעה ישירה של רקטה הפך ויראלי ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים משבחים את חברת טויטה על העמידות. פוסטים פופולריים הציגו את הרכב כ"לוחם האחרון של תעשיית הרכב", וכינו את התקרית "פרסומת של מיליון דולר".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

