בתגובה לאיומי ישראל

מזכ"ל חיזבאללה מאיים: "לא נשתוק על חיסול חמינאי, נבחר בעיתוי המתאים לפעול"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, משגר איום לישראל ואומר כי "מלחמה נגד איראן עלולה להבעיר את האזור" | לדבריו, "הארגון אינו ניטרלי בכל הנוגע לאיראן. נחשוף את תגובתנו בזמן המתאים" | מוקדם יותר אמר נתניהו במליאת הכנסת כי "כל ניסיון לפגוע בישראל ייענה בתגובה נחרצת. זו תהיה טעות אחת יותר מדי" (בעולם)

מזכ"ל נעים קאסם בנאומו: "כאשר טראמפ או אחרים מאיימים בחיסול ח'אמנאי, המשמעות היא שהם מאיימים על מיליונים ואף על עשרות מיליונים, ואפילו יותר מכך. הם מאיימים עליהם מפני שהם מאיימים על מנהיגם. זהו עניין שאי אפשר לשתוק עליו. זו אחריות של כולנו לעמוד מול האיום הזה",

עוד הוא טען: "אנחנו מחויבים לבצע את כל הצעדים וההיערכויות כדי להתמודד עם איום זה. התנקשות מהווה התנקשות ביציבות ובמצב באזור ובעולם, בשל התפוצה הנרחבת של המאמינים. אנחנו מחויבים להתמודד עם האיום הזה ורואים בו איום שמופנה גם כלפינו, ויש לנו כל הסמכות לעשות כל מה שנראה לנו מתאים כדי להתמודד עם האתגר הזה"

לדבריו, "במהלך החודשיים האחרונים כמה גורמים שאלו אותנו שאלה ברורה וישירה: אם ישראל ואמריקה ייצאו למלחמה נגד , האם חיזבאללה יתערב או לא? הם מבקשים התחייבות מהארגון שלא יתערב. למה הם מבקשים זאת? כדי לחשוב מה יעשו. המתווכות אמרו לנו במפורש: ישראל ואמריקה שוקלות האם עדיף לפגוע קודם בחיזבאללה ואז באיראן, או קודם באיראן ואז בחיזבאללה, או לפגוע בשניהם יחד. בכל האפשרויות שמו אותנו במוקד".

"נבחר בעיתוי המתאים כיצד לפעול, בהתערבות או ללא התערבות, ובפרטים המתאימים לנסיבות. אך אנחנו לא ניטרליים. האופן המדויק ייקבע על פי המערכה ועל פי האינטרס הקיים", שיגור איום לישראל.

מוקדם יותר אמר נתניהו במליאת הכנסת כי "כל ניסיון לפגוע בישראל ייענה בתגובה נחרצת. זו תהיה טעות אחת יותר מדי". הוא טען גם כי "היכולות של ציר הרשע נשחקו משמעותית בהשוואה לערב המלחמה", ולא חסך בביקורת כלפי מדינות אירופה על שתיקתן מול הדיכוי באיראן: "צביעות שאין כמוה", תוך שהוא הודף את הביקורת הבינלאומית שהופנתה כלפי ישראל במהלך המלחמה.

