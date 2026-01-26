מחזיק צמה של לוחמת כורדית שנהרגה: התיעוד שהסעיר את הרשת

תיעוד של לוחם מיליציה סורי מחזיק צמה שלדבריו ניתקה משיערה של לוחמת כורדית שנהרגה בעיר א-רקה הופץ ברשת ועורר זעם רחב, בזמן שדמשק מנסה להרחיב את שליטתה בצפון־מזרח סוריה על רקע הפסקת אש רופפת.

בווידאו מופיע הלוחם מחזיק את הצמה וטוען שלקח אותה מאישה שלדבריו הייתה שייכת לכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF) בהובלת כורדים. כאשר נשאל מדוע עשה זאת, השיב: "היא כבר לא כאן, מה היא תעשה?", כך לפי דיווח של New Arab מלונדון.

התיעוד הקיצוני הוביל למסע מחאה מקוון והפגנות, בהן נשים כורדיות חתכו את שיערן כאקט של סולידריות, והזעם הציבורי נמשך ככל שהשליטה בצפון־מזרח סוריה החלה להשתנות.

השתלטות מהירה בסוריה

האירוע התרחש כאשר כוחות המשטר בסוריה בראשות הנשיא אחמד א-שרע, מנסים להרחיב את שליטתם באזורים שנוהלו זמן רב על ידי הכוחות הכורדים. א-רקה, בה תועד הסרטון המזעזע, חוותה לאחרונה עימותים בין כוחות ממשלת סוריה ליחידות כורדיות, מה שהוביל להפסקת אש בת 15 ימים בתיווך ארצות הברית שנחתמה ב־18 בינואר 2026.

ההפסקה באה לאחר משא ומתן דיפלומטי של שליח ארה"ב טום באראק, שנפגש ב־17 בינואר עם מפקד ה־SDF מזלום עבדי ומנהיג כורדי מסעוד ברזאני בעיר ארביל, ולאחר מכן נסע לדמשק לפגישה עם א-שרע, כך לפי רויטרס. עם זאת, אנליסטים מציינים שההפסקה מספקת הקלה זמנית בלבד והפערים הפוליטיים נשארים: דמשק מתעקשת על שילוב של לוחמים, בעוד ה־SDF רואה בכך ניסיון למחיקת ישותם הארגונית.