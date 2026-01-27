בלב רובע המסחר הנוצץ של שנחאי, לוג'יאזווי, התרחשה בסוף השבוע האחרון סצנה שנראתה כמעט דמיונית.

ג'נסן הואנג, המנכ"ל והמייסד של ענקית השבבים האמריקאית אנבידיה, החברה בעלת השווי הגבוה בהיסטוריה המוערך בכ-4.57 טריליון דולר, נצפה כשהוא עורך קניות כאחד האדם בשוק מקומי.

בלי מעיל העור האייקוני המזוהה איתו כל כך, הואנג נראה משוחרר כשהוא טועם פירות, משוחח וצוחק עם בעלי הדוכנים. עוברי אורח נדהמו לגלות את "האיש העשיר ביותר בעולם השבבים" כשהוא רוכש כמויות גדולות של תותים, קומקוואט ופירות נוספים. הואנג, המגדיר את עצמו כחובב אוכל רחוב, אף הגדיל לעשות וחילק "מעטפות אדומות" (מתנה מסורתית לשנה החדשה) לרוכלים בשוק ברחוב רושאן.

אך מאחורי הפשטות המפתיעה והחיוכים מסתתרת אסטרטגיה מחושבת. הביקור, שנערך לקראת חגיגות ראש השנה הסיני במשרדי החברה, נועד לחזק את המורל של העובדים המקומיים ולהקרין תדמית "ידידותית לסין" בתקופה של מתיחות פוליטית סבוכה מול ארה"ב,. בעודו בוחר פירות לאירוע החברה, הואנג מנווט במקביל בשוק רגיש הרבה יותר: המאמץ להבטיח את מכירת שבבי ה-H200 המתקדמים ללקוחות סיניים תחת מגבלות הייצוא המחמירות.

עבור התושבים המקומיים, המפגש היה לא פחות מ"בלתי ייאמן". ברשתות החברתיות נפוצו תמונותיו במהירות, כשאחד הגולשים סיכם זאת היטב: "אפשר להיתקל באיש העשיר בעולם פשוט בזמן שקונים מצרכים בשנחאי". התחנה הבאה במסעו של הואנג תהיה בייג'ינג, שם ימשיך לנסות ולגשר בין עולם הטכנולוגיה העילית לבין המציאות הגיאופוליטית המורכבת.