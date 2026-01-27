מניין ההרוגים הרשמי באסון מפולת האדמה במערב האי ג'אווה עלה ל-48 בני אדם, כך אישרו היום (שלישי) רשויות החירום והמשטרה באינדונזיה.

בין ההרוגים שגופותיהם אותרו נמצאים 23 חיילים מיחידת הנחתים של הצי האינדונזי, שנלכדו תחת הבוץ והסחף בזמן ששהו באימון צבאי באזור ההררי.

​צוותי הזיהוי הפלילי השלימו עד כה את זיהוין של 30 גופות אשר נמסרו לקבורה על ידי בני משפחותיהם.

18 גופות נוספות שהועברו מהשטח נמצאות כעת בהליכי זיהוי במתקן שהוקם סמוך לזירת האסון.

בשטח פועלים כ-800 מחלצים, אנשי צבא ושוטרים, הנעזרים בציוד מכני הנדסי כבד ובכלבי גישוש במטרה לאתר עשרות נעדרים שטרם נמצאו.

​"עד יום שני אחר הצהריים זוהו 20 קורבנות והועברו למשפחותיהם, בעוד 18 שקי גופות נותרו בתהליך זיהוי", ציין עבדול מוהארי, דובר הסוכנות הלאומית לניהול אסונות.

האסון החל בשבת לפנות בוקר בכפר פאסירלנגו שבמחוז מערב בנדונג, לאחר יומיים של גשמים טרופיים עזים שגרמו להתמוטטות מדרונות ההר על בתי מגורים.

​דובר הצי, אדמירל טונגול, התייחס למותם של אנשי כוחות הביטחון ומסר כי "23 נחתים נלכדו במפולת במהלך תרגילי אימון לסיורי גבול אינדונזיה-פפואה גינאה החדשה בשבת. האירוע התרחש עקב תנאי מזג אוויר קיצוניים עם גשמים עזים שגרמו למפולת באתר האימונים".

​לפי נתוני רשויות הסיוע, המפולת הובילה לפינוים של 685 תושבים שבתיהם נקברו מתחת לקרקע או שנמצאים בסכנת התמוטטות נוספת.

המפונים שוכנו במבני ציבור ובמקלטים ארעיים, שם הם מקבלים סיוע רפואי ותמיכה נפשית. במקביל, הסוכנות המטאורולוגית פרסמה אזהרה לפיה המשקעים העזים צפויים להימשך בימים הקרובים, דבר המעלה את החשש למפולות משנה שיסכנו את צוותי החילוץ הפועלים בזירה.