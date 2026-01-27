כיכר השבת
אחרי גשמים טרופיים עזים

כפר שלם קבור באדמה: 48 בני אדם נהרגו במפולת בוץ באינדונזיה | תיעוד

כוחות החילוץ איתרו עשרות גופות נוספות בכפר פאסירלנגו, בהן 23 נחתים שנהרגו במהלך אימון בעקבות מפולת בוץ קטלנית | מאות תושבים פונו למקלטים בעוד מאמצי האיתור נמשכים בתנאי שטח קשים (בעולם)

מניין ההרוגים הרשמי באסון מפולת האדמה במערב האי ג'אווה עלה ל-48 בני אדם, כך אישרו היום (שלישי) רשויות החירום והמשטרה באינדונזיה.

בין ההרוגים שגופותיהם אותרו נמצאים 23 חיילים מיחידת הנחתים של הצי האינדונזי, שנלכדו תחת הבוץ והסחף בזמן ששהו באימון צבאי באזור ההררי.

​צוותי הזיהוי הפלילי השלימו עד כה את זיהוין של 30 גופות אשר נמסרו לקבורה על ידי בני משפחותיהם.

18 גופות נוספות שהועברו מהשטח נמצאות כעת בהליכי זיהוי במתקן שהוקם סמוך לזירת האסון.

בשטח פועלים כ-800 מחלצים, אנשי צבא ושוטרים, הנעזרים בציוד מכני הנדסי כבד ובכלבי גישוש במטרה לאתר עשרות נעדרים שטרם נמצאו.

​"עד יום שני אחר הצהריים זוהו 20 קורבנות והועברו למשפחותיהם, בעוד 18 שקי גופות נותרו בתהליך זיהוי", ציין עבדול מוהארי, דובר הסוכנות הלאומית לניהול אסונות.

האסון החל בשבת לפנות בוקר בכפר פאסירלנגו שבמחוז מערב בנדונג, לאחר יומיים של גשמים טרופיים עזים שגרמו להתמוטטות מדרונות ההר על בתי מגורים.

​דובר הצי, אדמירל טונגול, התייחס למותם של אנשי כוחות הביטחון ומסר כי "23 נחתים נלכדו במפולת במהלך תרגילי אימון לסיורי גבול אינדונזיה-פפואה גינאה החדשה בשבת. האירוע התרחש עקב תנאי מזג אוויר קיצוניים עם גשמים עזים שגרמו למפולת באתר האימונים".

​לפי נתוני רשויות הסיוע, המפולת הובילה לפינוים של 685 תושבים שבתיהם נקברו מתחת לקרקע או שנמצאים בסכנת התמוטטות נוספת.

המפונים שוכנו במבני ציבור ובמקלטים ארעיים, שם הם מקבלים סיוע רפואי ותמיכה נפשית. במקביל, הסוכנות המטאורולוגית פרסמה אזהרה לפיה המשקעים העזים צפויים להימשך בימים הקרובים, דבר המעלה את החשש למפולות משנה שיסכנו את צוותי החילוץ הפועלים בזירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר