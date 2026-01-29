הפרקליטות הבלגית קבעה: אינתיפאדה היא דבר חוקי במדינה

פרקליטות אנטוורפן קבעה כי קריאות "אינתיפאדה" בהפגנות אינן מהוות עבירה פלילית וסגרה את התיקים שנפתחו. החלטת התביעה התקבלה לאחר בחינת דוחות משטרתיים וקבעה כי אין במעשה משום הסתה לאלימות או גזענות.

פרקליטות אנטוורפן הודיעה על סגירת תיקי החקירה שנפתחו בעקבות קריאת סיסמאות במהלך הפגנה פרו-פלסטינית שהתקיימה ב-19 בינואר בכיכר אוסנמרקט. על פי החלטת רשויות התביעה, השימוש במונח "אינתיפאדה" בנסיבות הללו אינו נחשב לעבירה על החוק. "לצעוק 'אינתיפאדה' בהקשר הזה אינו פשע", הבהיר דובר הפרקליטות קריסטוף ארטס.

בדיקה שנערכה בפרקליטות העלתה כי אין בשימוש בביטוי משום הסתה ישירה לאלימות או לגזענות. בפרקליטות ציינו כי הארגון שעמד מאחורי המחאה היה מודע לרגישות המונח, אך הניסיון למנוע את השמעתו הוביל לתוצאה הפוכה, כאשר מפגינים השתמשו במילה כדי להתגרות בשוטרים ולגרור רישום דוחות במכוון. "התיק נסגר והמשטרה אינה נדרשת להגיש דוחות נוספים בנושא זה", הוסיף ארטס.

ההליכים המשפטיים החלו לאחר שראש העיר בפועל, אלס ואן דוסבורג, ביקשה מהמשטרה להחמיר את הפיקוח על מה שהגדירה כסיסמאות שנויות במחלוקת. המשטרה העבירה את הנושא להכרעת הפרקליטות כדי לקבוע אם יש טעם ברישום דוחות פליליים. בהפגנה שנערכה לאחר מכן בכיכר סטינפליין, זיהו השוטרים 18 בני אדם שקראו את המילה המדוברת, וביניהם כאלו שנכחו גם באירוע הקודם ברובע הסטודנטים.

בתגובה להחלטה מסרה לשכת ראש העיר ואן דוסבורג כי הסמכות לקבוע את הסיווג הפלילי של התבטאויות מסוג זה נמצאת בידי מערכת התביעה בלבד. דוברה, דוד קליירן, ציין כי "זהו תפקידה של הפרקליטות להחליט על הסיווג הפלילי של הצהרות מעוגנות מעין אלו". בעקבות הקביעה, המשטרה המקומית לא תמשיך לאכוף את השימוש בביטוי זה במסגרת המחאות בעיר.

חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך אמר ל'כיכר השבת' כי הוא "מאוכזב מאוד" מההחלטה, והביע את תסכולו על אוזלת היד מול הקריאה לאלימות.