טרור בבלגיה: מטען התפוצץ בסמוך לבית כנסת - המשטרה הפדרלית חוקרת  

מטען נפץ התפוצץ הלילה בסמוך לבית כנסת בעיר ליאז' שבבלגיה | ההערכה היא כי מדובר באירוע טרור שכוון לבית הכנסת | המשטרה הפדרלית נכנסה לתמונה והחלה בחקירת האירוע (בעולם) 

האירוע הלילה, מתוך הרשתות החברתיות (צילום: לפי סעיף 27א)

מטען התפוצץ לפנות בוקר מחוץ לבית כנסת בבלגיה וגרם לנזק כבד לרכוש ללא נפגעים. כוחות משטרה פדרליים פתחו בחקירת הנסיבות במטרה לקבוע את הרקע למעשה.

לפי הדיווחים בבלגיה, פיצוץ עז התרחש הלילה מחוץ למבנה בית הכנסת בעיר ליאז' שבמזרח המדינה. האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, אולם נזק כבד נגרם לרכוש באזור. עוצמת הפיצוץ הובילה לניפוץ חלונות בבניינים הממוקמים אל מול בית הכנסת ברחוב ליאון פרדריק.

דובר משטרת ליאז' מסר בהודעה רשמית כי הפיצוץ אירע סמוך לשעה 04:00 לפנות בוקר. לדבריו, "רק נזק חומרי נרשם" כתוצאה מהמקרה. בשלב זה הגורם לפיצוץ טרם נקבע והחקירה בנושא נמצאת בעיצומה, אולם ההערכה היא כי הפיצוץ כוון לבית הכנסת.

כוחות הביטחון הקימו מתחם אבטחה סביב הזירה כדי לאפשר לחוקרים לאסוף ראיות ראשוניות. על פי דיווח ברשת הרדיו הציבורית, שוטרים מהמשטרה הפדרלית הוזעקו למקום כדי להוביל את מלאכת החקירה.

ראש העיר גינה את האירוע ואישר כי מדובר ב"מעשה פלילי ואנטישמי".

המבנה שבו אירע הפיצוץ הוקם בשנת 1899 והוא משמש את הקהילה המקומית גם כמרכז תיעוד ומוזיאון המציג תשמישי קדושה ואת תולדות היהודים בעיר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

