הנשיא דונלד טראמפ וממשלו ניצבים בימים אלו בפני מתקפה פוליטית נרחבת בעקבות החלטת משרד האוצר להעניק הקלה בסנקציות על נפט איראני.

המהלך, שנועד להגדיל את היצע הנפט הגלובלי ולהוריד את מחירי הדלק המאמירים בארה"ב, עשוי להעניק לאיראן רווח בלתי צפוי של כ-14 מיליארד דולר. זאת בשעה שוושינגטון מנהלת מערכה צבאית פעילה מול הרפובליקה האסלאמית.

לפי אנליזה של ה'טיימס', מדובר במלכוד אמיתי עבור הנשיא טראמפ. מצד אחד הוא פועל בימים אלו לפגוע אנושות ביכולות של איראן, מאידך הוא מוצא את עצמו נאלץ להכריז על הקלה בסנקציות כדי לאפשר הורדת מחירים.

ההחלטה התקבלה על רקע הזינוק במחירי הנפט הגולמי, שחצו את רף 100 הדולרים לחבית מאז פתחו ארה"ב וישראל במתקפה נגד איראן. על פי נתוני איגוד הרכב האמריקני, מחיר הדלק הממוצע לגלון זינק ל-3.95 דולרים תוך חודש אחד בלבד, מה שמהווה איום כלכלי ופוליטי על הממשל לקראת בחירות האמצע.

בשיחה עם עיתונאים בצאתו מהבית הלבן התייחס הנשיא טראמפ לביקורת וטען כי "כל סכום קטן של כסף שאיראן תקבל לא הולך לעשות שום הבדל במלחמה הזו. אבל אני רוצה שהמערכת תהיה משומנת".

משרד האוצר הנפיק ביום שישי היתר כללי המאפשר למכור כ-140 מיליון חביות נפט איראני הממתינות כעת במיכליות בלב ים למרבית מדינות העולם, כולל ארה"ב, במהלך החודש הקרוב. שר האוצר, סקוט בסנט, ניסה להסביר את ההיגיון שמאחורי הצעד בתוכנית "פגוש את העיתונות" של רשת אן-בי-סי.

לדבריו, "בעיקרו של דבר, אנחנו עושים לאיראנים ג'יו-ג'יטסו. אנחנו משתמשים בנפט שלהם נגדם". בסנט הוסיף כי הזרמת הנפט לשווקים המפוקחים תאפשר לארה"ב שליטה טובה יותר על הכספים: "במשרד האוצר, כשהנפט הזה מגיע – אם הוא מגיע לאינדונזיה, ליפן או לקוריאה – יש לנו קו ראייה הרבה יותר טוב ואנחנו מסוגלים לחסום חשבונות שאליהם הנפט עובר".

למרות הצהרות השר, מומחים ופוליטיקאים מביעים ספק רב ביכולת הממשל למנוע מהכסף להגיע לידי משטר האייתוללות.

ריצ'רד נפיוב, בכיר לשעבר בממשל אובמה שהיה שותף לניהול המשא ומתן על הסכם הגרעין, מתח ביקורת חריפה על המדיניות החדשה. "התוצאה של כל זה היא שהם מודים בעובדה שלאיראנים יש מינוף על השאלה האם ארה"ב יכולה להמשיך לנהל את המלחמה. הלכת לאיראנים ואמרת להם, 'יש לכם את עקב האכילס שלנו'", אמר נפיוב, והוסיף כי הממשל פשוט פונה לאיראנים בבקשה "בבקשה, בבקשה, בבקשה למכור נפט כי השוק יוצא מדעתו".

בזירה הפוליטית, הדמוקרטים מיהרו להצביע על הפער בין עמדות העבר של טראמפ לבין החלטתו הנוכחית. בשנת 2016 תקף טראמפ בחריפות את ממשל אובמה על העברת 1.7 מיליארד דולר לאיראן כחלק מהסדר חוב ישן, וכינה זאת שערורייה. הסנאטור הדמוקרטי מארק וורנר כתב ברשתות החברתיות: "אני זוכר כשעמיתיי הרפובליקנים תקפו את ברק אובמה על 400 מיליון דולר שהיו קשורים לבני ערובה וחוב ישן עם איראן. איפה הזעם עכשיו?".