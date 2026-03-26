בזמן שבישראל ובתפוצות ההכנות לחג הפסח נמצאות בשיאן, התקיים השבוע (שלישי) אירוע "סדר" יוצא דופן ורב רושם בלב הממשל האמריקאי בוושינגטון. באולם הדיונים ההיסטורי של בית הנבחרים, הסבו חברי קונגרס, רבנים ודיפלומטים לסעודת חג מוקדמת, סביב שולחנות ערוכים בסימני החג ובמאכלי הפסח המסורתיים.

האירוע אורגן ביוזמת העסקן הבנש"ק הרב עזרא פרידלנדר, בנו של האדמו"ר מליסקא, ומפעל "Project Legacy".

במהלך הערב הוצג בפני המשתתפים סיפורה המופלא של "הגדת סרייבו" – יצירת מופת עתיקה שנכתבה בברצלונה לפני כ-700 שנה (סביב שנת קנ"א) ונחשבת לאחת ההגדות המפוארות והעתיקות בעולם. ההגדה, המעוטרת בזהב ובכסף ומאוירת בציורי תנ"ך נדירים, שרדה את גירוש ספרד ונדדה לאיטליה ולבוסניה, שם ניצלה בנס מצפורני הנאצים במלחמת העולם השנייה לאחר שהוחבאה במסגד על ידי ספרן מוסלמי מקומי שחירף את נפשו להצלת כתב היד היהודי.

את שולחן הסדר הנחה בטוב טעם הרב יצחק יהושע, רבה של הקהילה הבוכרית בארה"ב, כשבין המסובים נראו כמה מחברי הקונגרס. את ארבע הקושיות שאלו הרב יהונתן יהושע, ראש ישיבת 'אור דוד' בירושלים, יחד עם שגרירי דרום סודן וגרנדה – מחווה שהדגישה את האהדה הבינלאומית לעם היהודי ערב חג החירות.

במהלך הסעודה נשא דברים הרב חיים שפרנר מקהילת "קשר ישראל" בוושינגטון, שקישר בין חובת הזיכרון של יציאת מצרים לבין האחריות המוסרית של דורנו.

שיאו של הערב היה הענקת עותק יוקרתי של ההגדה העתיקה למוחמד אל-עיסא, מזכ"ל "ליגת העולם המוסלמי", כאות הוקרה על פעילותו לקירוב לבבות. בטקס השתתפו גם נשיא בוסניה והרצגובינה, דניס בצ'ירוביץ', ובכירים ממחלקת המדינה האמריקאית העוסקים בשימור זיכרון השואה.

הרב עזרא פרידלנדר מסכם בדבריו ל'כיכר השבת': "דווקא עכשיו, שבוע לפני ליל הסדר, בחרנו להשתמש בהגדת סרייבו כדי להזכיר לעולם שגבורה ואנושיות יכולות לנצח את החושך. לראות את בכירי הממשל האמריקאי מסבים לסעודת חג ומציינים את יציאת מצרים, זו עוצמה יהודית שאין כמותה".