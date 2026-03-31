טראמפ עומד בפני הדחה? הרמז של הבכירה הדמוקרטית בריאיון 

חברת הקונגרס ויו"ר בית הנבחרים לשעבר ננסי פלוסי סירבה לומר באופן ישיר האם הנשיא דונלד טראמפ ביצע עבירות המצדיקות הדחה במהלך כהונתו השנייה, אך השאירה פתח לאפשרות כזו אם הדמוקרטים יחזרו לשלוט בקונגרס בבחירות האמצע שייערכו בנובמבר.

בתגובה לשאלה בנושא פלוסי הסבירה כי סדר העדיפויות של הדמוקרטים הוא טיפול ביוקר המחיה, תיקון הפגיעה לדבריה במערכת הבריאות בעקבות קיצוצים גדולים בתוכניות כמו מדיקר וסיוע במזון, וכן מאבק במה שהיא הגדירה כשחיתות. לדבריה, “זה לא המקום שממנו מתחילים”, והוסיפה כי אם וכאשר יהיה בידי המפלגה כוח פוליטי, ניתן יהיה לבחון גם צעדים נוספים בהתאם למה שנעשה.

כאשר נשאלה שוב על אפשרות להדחה והוזכרו טענות לשחיתות, אמרה כי “יש לנו נשיא שהוא עבריין מורשע, זה היה אז וזה עכשיו, ואני חושבת שזה נתון לבחינה”, אך הדגישה כי החלטות כאלה דורשות תהליך מסודר, בדיקה מעמיקה ובניית תיק, ולא נובעות מתחושה בלבד. היא ציינה כי ההכרעה בנושא כזה תהיה בידי קונגרס עתידי.

פלוסי גם הבהירה כי אין לה חרטה על ההחלטות להדיח את טראמפ במהלך כהונתו הראשונה, וציינה כי באותם מקרים הקונגרס סבר שאין לו ברירה. יחד עם זאת, בעבר אמרה כי אין בהכרח עילה מספקת להדחה נוספת והדגישה כי “חייבת להיות סיבה, חייב להיות נימוק, זה תהליך רציני והיסטורי”.

בסיכום דבריה, פלוסי חזרה והדגישה כי הציבור מצפה לראות צעדים שייטיבו עם חייו ביום יום, וכי שאלת ההדחה אינה הנושא המרכזי בשלב זה אלא אפשרות שתישקל רק לאחר בחינה יסודית ובהתאם לנסיבות.