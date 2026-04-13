כיכר השבת
"ביחסים טובים"

שילמו או לא שילמו? "תשאלו אותם" | האיום של טראמפ גרר הכחשה איראנית

בפוסט בו הודיע אמש נשיא ארה"ב על הטלת המצור שנכנס כעת לתוקף, הדגיש הנשיא כי מכליות ששילמו כסף לאיראן ייחסמו ביציאתן ממצרי הורמוז | כעת, מדינות שדווח כי שילמו כופר לאיראן מכחישות את התשלום - בתמיכה איראנית (חדשות)

ספינה במצרי הורמוז (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קבע כי מלבד ספינות איראניות, גם כאלה ששילמו כופר עבור שחרורן ייתקעו במצר ולא יוכלו לצאת מהורמוז.

בעקבות כך, הודיעה הודו כי לא שילמה דבר על מעבר במצרי הורמוז, דבר שהוכחש על ידי דיווחים עקשניים על "כסף מתחת לשולחן" שעבר לידי האיראנים מצד אותן ספינות.

בתוך כך, שגריר בניו דלהי, מוחמד פתחאלי, הכחיש היום (שני) כי ארצו גובה דמי מעבר ממכליות נפט הודיות החוצות את מצר הורמוז. בתדרוך שערך לכתבים בשגרירות איראן, הגיב השגריר לחששות הבינלאומיים בנוגע לניהול נתיב השיט המרכזי בעיצומה של המלחמה.

​הכחשת השגריר מגיעה על רקע הצהרותיו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שהתחייב למנוע את מעברן של ספינות המבצעות תשלומים לאיראן תמורת המעבר במצר. פתחאלי הפנה את העיתונאים לבדיקה מול דלהי ואמר: "אתם יכולים לשאול את ממשלת הודו אם גבינו דבר מה עד עתה".

​השגריר הוסיף והדגיש את הקשר בין המדינות בתקופת הלחימה בציינו כי "בזמנים קשים אלו, יש לנו יחסים טובים. אנו מאמינים כי איראן והודו חולקות אינטרסים משותפים וגורל משותף".

​ממשלת הודו הכחישה אף היא שוב ושוב טענות בדבר תשלומים שבוצעו להבטחת יציאתן של תשע ספינות גז מהמצר. זאת לאחר שטהרן הגבילה את התנועה בנתיב עם פרוץ הקרבות באזור.

​על פי נתונים רשמיים מהודו, 15 כלי שיט הנושאים דגל הודי עדיין תקועים במימי המפרץ הפרסי.

למצר חשיבות קריטית עבור כלכלת הודו, שכן לא פחות ממחצית מאספקת הנפט הגולמי והגז של המדינה עוברת דרך נתיב זה.

