איראן ניסתה לחטוף אזרחים: כך הגיב טראמפ לאזהרה קריטית

ב'רויטרס' דווח כי הבולשת הפדרלית של ארצות הברית, FBI, הזהירה את רשויות האכיפה מפני איום מוגבר מצד ממשלת איראן כלפי מטרות בתוך ארצות הברית. כך עלה ממסמך מודיעיני שנסקר על ידי סוכנות הידיעות.

לפי הדיווח, ההתרעה ניתנה בחודש מרץ ברקע המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן. היא הצביעה על כך שאיראן ממשיכה להוות איום מתמשך על אנשי צבא וממשל אמריקאים, מבנים ממשלתיים, מוסדות יהודיים וישראליים, וכן על מתנגדי משטר איראניים החיים בארצות הברית.

עם זאת, במסמך נכתב כי למרות האזהרות, לא זוהו איומים רחבים ומיידיים על הציבור האמריקאי. במקביל, צוין כי הבית הלבן ניסה להמעיט בהערכת הסיכון לתקיפה איראנית ישירה על אדמת ארצות הברית, בעוד שהערכת המודיעין הצביעה על מתיחות גוברת.

עוד נכתב כי בשנים האחרונות שירותי הביטחון האיראניים ניסו לבצע חטיפה והתנקשות באזרחים אמריקאים, וכי רוב התוכניות שנחשפו כללו שימוש בנשק חם, אך גם שיטות נוספות כגון דקירות, דריסות, פיגועים, הרעלות והצתות.

במקביל פורסמו גם התבטאויות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבהן אמר בעבר כשנשאל האם הוא חושש מתקיפה איראנית בתוך ארצות הברית: "לא, אני לא מודאג".

בתגובה לדיווחים אמרה דוברת הבית הלבן כי "כל ממשל טראמפ פועל יחד כדי להגן על המולדת ועל העם האמריקאי כפי שהם תמיד עושים". היא הוסיפה כי "כלי תקשורת לא צריכים לנסות לעורר פחד באופן לא אחראי באמצעות דיווח על מסמכים נקודתיים שעשויים להיות חסרי הקשר רחב יותר".