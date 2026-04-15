מתקרבים לפתרון

דיווח ראשוני: ההתקפלות של איראן שתפתור את פרשיית הורמוז

איראן העבירה הצעה במסגרת המשא ומתן שתפתור על פניו את הסוגיה סביב מצרי הורמוז | ההצעה הועברה לצד האמריקני שבוחן את הפרטים (חדשות)

מצרי הורמז (צילום: ד"ש)

טהרן מציעה לאפשר תנועת ספינות במצר הורמוז דרך המים הטריטוריאליים של עומאן, תוך התחייבות להימנע מתקיפתן, כך לפי חשיפה של 'רויטרס'.

לפי מקור המעורה בפרטי המשא ומתן עם ארצות הברית, ההצעה מותנית בגיבוש הסכם שיבטיח כי הסכסוך הצבאי לא יתחדש.

במילים אחרות, דורשת התחייבות לסיום מוחלט וסופי של המלחמה, בתמורה לפתיחת המצרים - וגם זה רק במים העומאנים.

​המקור ציין כי המהלך עשוי להוות פריצת דרך, אך הדגיש כי הוא תלוי בנכונותה של וושינגטון להיענות לדרישותיה של טהרן. טרם התברר אם ההצעה כוללת את פינוי המוקשים הימיים שהניחה איראן או האם המעבר יתאפשר גם לכלי שיט הקשורים לישראל.

​נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס למצב ואמר כי "המלחמה קרובה לסיומה", אך השליטה בנתיב המים האסטרטגי נותרה סלע מחלוקת מרכזי בשיחות. נכון לעת זו, הבית הלבן ומשרד החוץ האיראני לא מסרו תגובה רשמית לפרטי ההצעה.

​היוזמה האיראנית מגיעה לאחר שבועות של מתיחות, במהלכם שקלה טהרן להטיל אגרות מעבר בנתיב הבינלאומי. בארגון הימי הבינלאומי של האו"ם דחו את הרעיון בטענה כי צעד כזה "ציקבע תקדים מסוכן" ויפר אמנות ימיות קיימות.

​מאז תחילת הלחימה עם ישראל וארה"ב, שובשה אספקת האנרגיה העולמית באופן חסר תקדים, כאשר כ-20% מתנועת הנפט והגז הטבעי בעולם עוברת במצר. כ-20,000 ימאים ומאות מכליות נותרו נצורים בתוך המפרץ תחת המצור האמריקאי שהודק לאחרונה.

​מצר הורמוז, שרוחבו כ-34 קילומטרים, מחולק למסדרונות שיט בין איראן לעומאן מאז שנת 1968. ההצעה הנוכחית עשויה להחזיר את הסטטוס קוו שאפשר שיט רציף באזור במשך עשרות שנים, למרות עימותים נקודתיים שאירעו לאורך השנים.

עם זאת כאמור, מהדיווח נראה כי איראן עדיין מסרבת לוותר על הרעיון לגבות אגרות בצד האיראני והבינלאומי של המיצר - גם לאחר סיום המלחמה.

בלבול שכל אין כזו הצעה
מני
נראה לי שההצעה הזאת המציאו כאן כי היא לא קיימת בשום מקום
חיים
הם רוצים מעבר דרך עומאן? שיעברו דרך הגיהנום! כי ה' אלוהיכם ההולך עמכם להכות בהם מכה ניצחת שלא יקומו ממנה
יחיא
עסקה עם השטן תמיד נגמרת בבכי צריך לפרק אותם לגורמים להוריד להם את הכלכלה לאפס ככה עושים ביזנס בביטחון
טל
אכלנו אותה
נתי
אין אמונה ברשעים הללו עד יום מותם חיזבאללה ואיראן מבינים רק שפה אחת מכת מחץ. טראמפ שליח טוב אבל צה"ל צריך למחוק כל משגר וכל בונקר בלבנון ביטחון ישראל נקנה בדם ואש לא בניירות של פקיסטנים
ישי
תראו את הליצנים האלה באיראן חושבים שהם יפחידו את ה'? טראמפ הוא רק השוט אבל השוט הזה צריך להצליף חזק! להחריב להם את כל התשתיות כדי שכל העולם יבין שיש דין ויש דיין
אמנון
זה לא התקפלות של איראן אם זה יקרה וטראמפ יסכים זה התקפלות שלו ובכלל עד עכשיו הוא זה שמתקפל
יוסי

