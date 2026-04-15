דיווח ראשוני: ההתקפלות של איראן שתפתור את פרשיית הורמוז

טהרן מציעה לאפשר תנועת ספינות במצר הורמוז דרך המים הטריטוריאליים של עומאן, תוך התחייבות להימנע מתקיפתן, כך לפי חשיפה של 'רויטרס'.

לפי מקור המעורה בפרטי המשא ומתן עם ארצות הברית, ההצעה מותנית בגיבוש הסכם שיבטיח כי הסכסוך הצבאי לא יתחדש.

במילים אחרות, איראן דורשת התחייבות לסיום מוחלט וסופי של המלחמה, בתמורה לפתיחת המצרים - וגם זה רק במים העומאנים.

​המקור ציין כי המהלך עשוי להוות פריצת דרך, אך הדגיש כי הוא תלוי בנכונותה של וושינגטון להיענות לדרישותיה של טהרן. טרם התברר אם ההצעה כוללת את פינוי המוקשים הימיים שהניחה איראן או האם המעבר יתאפשר גם לכלי שיט הקשורים לישראל.

​נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס למצב ואמר כי "המלחמה קרובה לסיומה", אך השליטה בנתיב המים האסטרטגי נותרה סלע מחלוקת מרכזי בשיחות. נכון לעת זו, הבית הלבן ומשרד החוץ האיראני לא מסרו תגובה רשמית לפרטי ההצעה.

​היוזמה האיראנית מגיעה לאחר שבועות של מתיחות, במהלכם שקלה טהרן להטיל אגרות מעבר בנתיב הבינלאומי. בארגון הימי הבינלאומי של האו"ם דחו את הרעיון בטענה כי צעד כזה "ציקבע תקדים מסוכן" ויפר אמנות ימיות קיימות.

​מאז תחילת הלחימה עם ישראל וארה"ב, שובשה אספקת האנרגיה העולמית באופן חסר תקדים, כאשר כ-20% מתנועת הנפט והגז הטבעי בעולם עוברת במצר. כ-20,000 ימאים ומאות מכליות נותרו נצורים בתוך המפרץ תחת המצור האמריקאי שהודק לאחרונה.

​מצר הורמוז, שרוחבו כ-34 קילומטרים, מחולק למסדרונות שיט בין איראן לעומאן מאז שנת 1968. ההצעה הנוכחית עשויה להחזיר את הסטטוס קוו שאפשר שיט רציף באזור במשך עשרות שנים, למרות עימותים נקודתיים שאירעו לאורך השנים.

עם זאת כאמור, מהדיווח נראה כי איראן עדיין מסרבת לוותר על הרעיון לגבות אגרות בצד האיראני והבינלאומי של המיצר - גם לאחר סיום המלחמה.