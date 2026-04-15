כיכר השבת
שכחו אותם

ברקע הפסקת האש - צעירה איראנית אמיצה משתפת: "המצב עכשיו קשה הרבה יותר"

צעירה איראנית שהתראיינה לרשת צרפתית תיארה את החשש של האיראנים מתנגדי המשטר משינויי לרעה במצבם לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקף, וככל הנראה גם תימשך | במקביל, ההוצאות להורג נמשכות בשיא המרץ (בעולם)

מחאות באיראן (צילום: רשתות ערביות)

בעוד שבועיים של הפסקת אש בין טהרן לוושינגטון יוצאים לפועל, בתוך גובר החשש כי השקט המדיני יתורגם לדיכוי פנימי אלים.

צעירה איראנית בשנות העשרים לחייה, המתגוררת באחת הערים הגדולות במדינה, שיתפה השבוע בשיחה עם רשת BFMTV בצרפת את תחושותיה הקשות לנוכח המציאות החדשה.

לדבריה, היא מאמינה כי "הדיכוי בוודאי יהיה קשה יותר משום שתחושת ניצחון עשויה לתת לרשויות את הרושם שהן יכולות לעשות הכל מבלי לסבול את התוצאות".

​הצעירה, שדיברה תחת מעטה של חשש מהשלכות דבריה, רואה בהסכמות הבינלאומיות מכשול בפני השאיפות לחופש במדינה. היא מקוננת על כך ששינוי פוליטי נראה כעת רחוק מתמיד, וציינה כי "לדעתי, שינוי משטר הרבה פחות סביר מאשר לפני המלחמה".

תחושות אלו מהדהדות את המציאות בשטח, שכן גם תחת חילופי המהלומות הצבאיים בשבועות האחרונים, מנגנוני הביטחון של הרפובליקה האסלאמית לא הרפו את אחיזתם.

​החששות של הצעירה מקבלים משנה תוקף בדו"חות של ארגוני זכויות אדם, המצביעים על כך ששנת 2025 הייתה אחת הקטלניות ביותר מזה עשורים. לפחות 1,639 בני אדם הוצאו להורג באיראן בשנה החולפת, זינוק של 68% בהשוואה לשנה הקודמת. רפאל צ'נויל-חזן, מנכ"ל הארגון "יחד נגד עונש המוות", אישר כי המערכת ממשיכה לפעול בעוצמה וכי "יש אלפי מעצרים, מעצרים של מפגינים, מתנגדים פוליטיים, עורכי דין", ביניהם גם הפעילה הידועה נסרין סוטודה שנעצרה שוב.

​המצב המדיני נותר שברירי לאחר שהשיחות האחרונות בפקיסטן הסתיימו ללא התקדמות משמעותית, אך עבור האזרחים באיראן, האיום הגדול ביותר אינו המלחמה אלא הישרדות המשטר.

מומחים מזהירים בדו"חותיהם כי אם המשטר יחוש חסין בעקבות המשבר, גובר הסיכון שהוצאות להורג יהפכו לכלי מרכזי עוד יותר בשמירה על הסדר הציבורי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

