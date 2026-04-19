כיכר השבת
בין שלום למלחמה

דיווח: המהלך שיוזם טראמפ אם הסכם עם איראן ייצא לפועל - והתאריך בו יתקיימו השיחות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכנן מעמד ראווה במידה והסכם עם איראן אכן ייחתם בימים הקרובים | הדד-ליין להפסקת האש מתקרב, והנשיא עדיין לא יודע אם ייאלץ לחזור ללחימה - או להכריז על הסכם היסטורי (חדשות)

משלחת בכירה מ תנחת ביום שלישי הקרוב בפקיסטן לצורך ניהול משא ומתן מול נציגי ארצות הברית.

על פי דיווח ברשת CNN המסתמך על מקורות איראניים המעורים בפרטים, הרכב המשלחת צפוי להיות זהה לסבבים הקודמים.

​המשלחת תכלול את שר החוץ עבאס עראקצ'י ואת יו"ר הפרלמנט מוצדד באקר קאליבאף. הגורמים באיראן מעריכים כי ביום רביעי תפורסם הודעה סמלית ומשותפת לשני הצדדים, אשר תכריז על הארכת הפסקת האש הנוכחית.

​המשך המגעים תלוי בנכונותו של נשיא ארצות הברית להגיע לבירת פקיסטן. המקורות ציינו כי אם המהלך יושלם ו יאשר את הגעתו, יגיע למקום גם נשיא איראן. במצב כזה צפויה להיערך "פגישה משותפת של הנשיאים".

​במידה והפגישה תצא לפועל, המנהיגים צפויים לחתום על מסמך מדיני שיכונה "הצהרת איסלאמאבאד".

המקורות האיראניים הדגישו כי המהלך מותנה בכך שהדברים יתנהלו באופן חלק במהלך השיחות המקדימות של הדרגים המקצועיים ביום שלישי.

