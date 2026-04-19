עשרה בני אדם נורו בשלוש זירות שונות בעיר שריבפורט; המשטרה חיסלה את החשוד בתום מרדף ברכב גנוב.

טרגדיה המונית מזעזעת את העיר שריבפורט בלואיזיאנה בבוקר יום ראשון, כאשר חמוש פתח בירי בשלושה בתים שונים ורצח שמונה ילדים. הקורבנות, חלקם קרובי משפחתו של היורה, היו בגילאי שנה עד 14 בלבד.

מפקד משטרת שריבפורט, וויין סמית', הביע זעזוע עמוק מהאירוע ואמר כי "אני פשוט לא יודע מה לומר, הלב שלי פשוט מזועזע". לדבריו, הוא אינו יכול לדמיין כיצד אירוע כזה מסוגל להתרחש.

החשוד במעשה נמלט מהזירות באמצעות רכב שגנב, והוביל את השוטרים למרדף שהסתיים בבוסייר סיטי השכנה. במהלך המרדף פתחו השוטרים באש לעבר החשוד והוא נהרג; איש מהשוטרים לא נפגע במהלך חילופי האש.

דובר המשטרה, כריס בורדלון, ציין כי "זוהי זירה נרחבת שאינה דומה לשום דבר שרובנו ראינו אי פעם". בסך הכל נורו עשרה בני אדם במהלך מסע הירי, שהוגדר על ידי הרשויות כאירוע על רקע סכסוך משפחתי.

ראש עיריית שריבפורט, טום ארסנו, כינה את האירוע כבוקר נורא לעיר בת 180 אלף התושבים. הוא הוסיף כי "זהו מצב טרגי – אולי המצב הטרגי ביותר שהיה לנו אי פעם", וביקש מהקהילה להתאזר בסבלנות ולשאת תפילה.

בלשי משטרת המדינה של לואיזיאנה הוזעקו לחקור את נסיבות הירי, ופנו לציבור בבקשה לקבלת תיעוד או מידע מהזירות. החקירה מתמקדת כעת באיסוף פרטים משלושת מוקדי הפשיעה כדי להבין את השתלשלות האירועים המדויקת.