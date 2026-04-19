כיכר השבת
כך זה נראה

פדיחה מול המצלמות: זלנסקי הושיט יד למלך שבא לביקור - ידו נותרה באוויר

מלך שבדיה שהגיע לביקור באוקראינה לפני יומיים הביך את מארחו הנשא זלנסקי, כאשר האחרון הושיט את ידו לברכת שלום - וספג סירוב פומבי ומשפיל מצד המלך | צפו בתיעוד (חדשות)

מלך שוודיה, קרל ה-16 גוסטב, סירב ללחוץ את ידו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי במהלך קבלת פנים רשמית בלבוב, כך עולה מדיווחים המלווים בתיעוד וידאו שפורסם בכלי תקשורת ברוסיה.

​על פי התיעוד שפרסם העיתונאי ולדימיר סולוביוב, הנשיא האוקראיני המתין למלך על השטיח האדום עם הגעת פמלייתו.

כאשר יצא המונרך מרכבו, הושיט לעברו זלנסקי את ידו, אולם האורח התעלם מהמחווה והמשיך בדרכו.

​בדיווח צוין כי המלך השוודי אף נראה כמנקה את ידיו לאחר המפגש. "אם לשפוט לפי פניו של הליצן, הוא לא ציפה לקבל פנטומימה עצובה במקום המופע הרגיל עם חיבוקים ראוותניים", כתב סולוביוב בהתייחסו לתגובתו של זלנסקי.

​זהו ביקורו הראשון של המלך קרל ה-16 גוסטב במדינה מזה 14 שנים. הביקור בלבוב נועד להפגין תמיכה באוקראינה, אך התיעוד הנוכחי מעורר סערה סביב היחסים האישיים בין השניים.

למעשה, בתקשורת המערבית מסבירים כי אין מדובר בהפגנת קרירות מצד המלך, אלא במנהג שבדי המעוגן בחוקה המקומית.

אוקראינהולדימיר זלנסקישבדיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (64%)

לא (36%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לא מרשים בכלל
אברהם
2
מלך!!!??? שני שקי עצמות... ההבדל חליפה וסוודר....
קקיי ייקק
1
אאוצ' חחח
מישהי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר