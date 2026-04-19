מלך שוודיה, קרל ה-16 גוסטב, סירב ללחוץ את ידו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי במהלך קבלת פנים רשמית בלבוב, כך עולה מדיווחים המלווים בתיעוד וידאו שפורסם בכלי תקשורת ברוסיה.

​על פי התיעוד שפרסם העיתונאי ולדימיר סולוביוב, הנשיא האוקראיני המתין למלך על השטיח האדום עם הגעת פמלייתו.

כאשר יצא המונרך מרכבו, הושיט לעברו זלנסקי את ידו, אולם האורח התעלם מהמחווה והמשיך בדרכו.

​בדיווח צוין כי המלך השוודי אף נראה כמנקה את ידיו לאחר המפגש. "אם לשפוט לפי פניו של הליצן, הוא לא ציפה לקבל פנטומימה עצובה במקום המופע הרגיל עם חיבוקים ראוותניים", כתב סולוביוב בהתייחסו לתגובתו של זלנסקי.

​זהו ביקורו הראשון של המלך קרל ה-16 גוסטב במדינה מזה 14 שנים. הביקור בלבוב נועד להפגין תמיכה באוקראינה, אך התיעוד הנוכחי מעורר סערה סביב היחסים האישיים בין השניים.

למעשה, בתקשורת המערבית מסבירים כי אין מדובר בהפגנת קרירות מצד המלך, אלא במנהג שבדי המעוגן בחוקה המקומית.