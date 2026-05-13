ברקע המשבר הדרמטי: זה מה שצפוי בנאומו של המלך צ'ארלס בפרלמנט

המלך צ'ארלס יחשוף היום (רביעי) את תוכנית הממשלה הכוללת מעל 35 הצעות חוק, בזמן שראש הממשלה נאבק על הישרדותו הפוליטית מול שרים מתפטרים ומרד במפלגתו.

​המלך צ'ארלס השלישי יציג הבוקר בבית הלורדים את סדר היום של ממשלת בריטניה לשנה הקרובה.

נאום המלך צפוי לכלול יותר מ-35 הצעות חוק וטיוטות חקיקה, המכסות תחומים רחבים כמו רפורמות במשטרה, שירות הבריאות הלאומי וטיפול בסוגיות הגירה. בין היתר, הממשלה צפויה לקדם מהלך להלאמת חברת "בריטיש סטיל" ולחזק את הקשרים עם האיחוד האירופי.

​עם זאת, סדר היום השאפתני עומד בצל משבר מנהיגות חריף בדאונינג סטריט. ראש הממשלה, קיר סטארמר, מתמודד עם פילוג עמוק במפלגת הלייבור בעקבות הפסדים קשים בבחירות האחרונות.

ביום שלישי התפטרו ארבעה שרים מתפקידם, ובהם שר הבריאות זוביר אחמד, שטען כי חלה "התפרצות ספונטנית של תסכול" בקרב חברי הפרלמנט.

​אחמד הוסיף כי סמכותו של ראש הממשלה "דעכה באופן בלתי הפיך", וציין כי זהו מצב "מאוד מרשים" שחברי הקבינט לא העניקו גיבוי מלא למנהיג המפלגה.

מנגד, השר ניק תומאס-סימונדס הגן על סטארמר ותיאר אותו בתור "אחד האנשים הכי גמישים שפגשתי אי פעם". לדבריו, קיים אמנם "תסכול מקצב השינוי", אך על הממשלה לבצע "הכפלת מאמצינו" במקום לעסוק בסכסוכים פנימיים.

​סטארמר עצמו הצהיר כי הציבור מצפה מהממשלה שתמשיך "במשימה של שינוי ארצנו לטובה". הוא הדגיש כי היעדים המרכזיים הם "קיצוץ יוקר המחיה, צמצום רשימות ההמתנה לבתי חולים ושמירה על בטיחות ארצנו בעולם שהולך ומסתכן".

לדבריו, "בריטניה ניצבת ברגע מכריע: להמשיך בתוכנית לבניית מדינה חזקה והוגנת יותר או לחזור לכאוס ולחוסר היציבות של העבר".

​מהנאום הנוכחי הושמטו ניסיונות נוספים לרפורמה במערכת הרווחה, נושא שהוביל בעבר למרד חברי פרלמנט ולהפלת הממשלה ביוני 2025.

במקביל, מפלגת השמרנים הציגה תוכנית חלופית הכוללת צעדים להגבלת הגירה וביטול חוק זכויות האדם. מנהיגת השמרנים, קמי באדנוק, כינתה את ההצעה "תכנית חקיקה רצינית וממומנת במלואה לכלכלה חזקה יותר ולמדינה חזקה יותר".

​טקס פתיחת הפרלמנט הממלכתי מלווה במסורות עתיקות, החל מחיפוש טקסי אחר חומרי נפץ במרתפי הארמון ועד לנטילת חבר פרלמנט כ"בן ערובה" בארמון בקינגהאם להבטחת שלום המלך. לאחר הגעת השיירה המלכותית, יישלח פקיד "המוט השחור" לזמן את חברי הבית התחתון, שדלתם תיטרק בפניו כמחווה סמלית לעצמאותם, לפני שייגשו להאזין לדברי המלך.