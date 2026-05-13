​נוסע כבן 90 מת על סיפונה של ספינת תענוגות שהגיעה לנמל בורדו בצרפת, מה שהוביל להטלת סגר על כ-1,700 בני אדם הנמצאים על כלי השיט.

רשויות הבריאות בצרפת עדכנו היום כי הסגר הוטל בעקבות חשד להתפרצות של זיהום חריף במערכת העיכול. מתוך 1,233 הנוסעים, שמרביתם אזרחים בריטים ואירים, כ-50 בני אדם פיתחו תסמינים הכוללים הקאות ושלשולים.

​הספינה, המופעלת על ידי חברת "אמבסדור קרוז ליין", עוגנת כעת במרכז העיר בורדו לאחר שהגיעה מנמל ברסט במהלך הלילה.

על פי המידע שמסרו הרשויות, הנוסע הקשיש נפטר עוד לפני הגעת הספינה לנמל ברסט, ושיא הופעת התסמינים אצל שאר החולים נרשם ב-11 במאי. צוות הספינה, המונה 514 עובדים, נמצא אף הוא תחת מגבלות התנועה עד לסיום הבירור הרפואי.

​בדיקות ראשוניות שנערכו על הסיפון שללו את האפשרות כי מדובר בנורו-וירוס, אולם דגימות נוספות הועברו להמשך ניתוח במרכז הרפואי האוניברסיטאי בבורדו.

גורמי מקצוע אינם שוללים את ההנחה כי מקור המחלה הוא בהרעלת מזון שנגרמה מפריט שנצרך על הסיפון. במקביל, רשויות הבריאות הבהירו כי אין כל קשר בין האירוע הנוכחי לבין נגיף ה"האנטה-וירוס", שעלה לכותרות לאחרונה בעקבות מקרי מוות באזור ארגנטינה.

​הפלגת הספינה החלה ב-6 במאי באיי שטלנד, ועברה דרך נמלי בלפסט וליברפול לפני שהגיעה לחופי צרפת.

למרות הסגר שהוטל על השוהים בתוך כלי השיט, בנמל עצמו לא נרשמו אמצעי אבטחה חריגים על הקרקע, וחלק מהנוסעים נצפו מצלמים את העיר מסיפוני הספינה בעודם ממתינים לתוצאות הבדיקות המעבדתיות.