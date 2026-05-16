סכין בגב: ההודעה של השר הבכיר שמאיימת על כהונתו של סטארמר 

שר הבריאות הבריטי לשעבר וס סטריטינג הכריז כי יתמודד על הנהגת מפלגת הלייבור, בעוד ראש עיריית מנצ'סטר אנדי בורנהאם פועל להיבחר לפרלמנט כדי להצטרף למרוץ. ההתפתחויות מחריפות את משבר המנהיגות של ראש הממשלה קיר סטארמר.

וס סטריטינג אישר כי יתמודד בכל תחרות עתידית על הנהגת מפלגת הלייבור. ההודעה נמסרה ימים ספורים לאחר שסטריטינג התפטר מתפקידו כשר הבריאות והודיע לראש הממשלה, סר קיר סטארמר, כי איבד בו את אמונו. סטריטינג הצהיר כי "אנחנו זקוקים להתמודדות ראויה עם המועמדים הטובים ביותר על המגרש, ואני אתמודד."

ההצהרה מגיעה על רקע לחץ גובר מצד חברי פרלמנט על סטארמר להתפטר, בעקבות הפסדים כבדים בבחירות המקומיות בתחילת מאי, שבהן איבדה המפלגה כ-1,500 חברי מועצה באנגליה וספגה מפלות בווילס ובסקוטלנד.

כמעט 90 חברי פרלמנט מהלייבור קראו לראש הממשלה לעזוב את תפקידו או לקבוע לוח זמנים לפרישתו. מנגד, יותר מ-150 חברי פרלמנט הביעו תמיכה בסטארמר, אשר מצידו הזהיר את הקבינט כי התמודדות על ההנהגה בעת הזו עלולה להוביל לכאוס והבהיר כי בכוונתו להמשיך לחזק את המשילויות.

במקביל, ראש עיריית מנצ'סטר רבתי, אנדי בורנהאם, הודיע כי הוא מבקש להתמודד בבחירות המשנה במחוז מייקרפילד כדי "להציל" את מפלגת הלייבור. לפי חוקי המפלגה, בורנהאם חייב לכהן כחבר פרלמנט כדי להשתתף במרוץ להנהגה. הוועד המנהל של המפלגה אישר את מועמדותו לאחר שחבר הפרלמנט המכהן מטעם המחוז הסכים לפנות את מקומו, והבחירות צפויות להתקיים ב-18 ביוני.

מדובר במסמר נוסף בארון ממשלתו של סטארמר, שבינתיים ממשיך להיאחז בכסא. אם לא יעזוב את תפקידו מרצון, ההנחה היא שהוא יודח מהמפלגה ויוחלף במתמודד אחר, כאשר בשלב זה וס סטריטינג נחשב למועמד המועדף.