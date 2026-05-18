כיכר השבת
מצחצח חרבות

פגישה סודית ראשונה מסוגה: ההנחיה המבהילה שקיבלו מפקדי הצבא בצפון קוריאה

במקביל לניסיונות הפיוס של הדרום, קים ג'ונג און ממשיך להגביר את האיומים כלפי שכנתו | הרודן חילק הנחיה דרמטית לפקודיו, לא לפני שנפגש לראשונה עם בכירי הצבא, פגישה ראשונה מסוגה (בעולם)

מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, נפגש לראשונה מאז עלייתו לשלטון עם מפקדי הדיוויזיות והחטיבות של הצבא כולו.

במהלך המפגש, שנערך ביום ראשון, הכריז קים כי התוכניות לחיזוק יחידות קו החזית בגבול עם דרום קוריאה הן המפתח ל"הרתעה יסודית יותר של מלחמה".

כלי התקשורת הממלכתיים בפיונגיאנג דיווחו כי המנהיג קרא בדבריו להפוך את הגבול המשותף ל"מבצר בלתי חדיר" והדגיש את חובת הערנות נגד דרום קוריאה, אותה כינה "האויב המושבע".

​במקביל להצהרות אלו, בסיאול מדווחים על פעילות מוגברת בשטח הרצועה המפורזת. ראשי המטות המשולבים של דרום קוריאה מסרו כי כוחות צפון קוריאה הגבירו באופן ניכר את עבודות הביצור באזורי הגבול היבשתי מאז חודש מרץ האחרון, עבודות הכוללות בין היתר הקמת חומות פיזיות.

משרד האיחוד של דרום קוריאה התייחס לכינוס המפקדים החריג ומסר כי סיאול תמשיך לנהל את המתיחות הצבאית במקביל לניסיונות לחתור לבניית אמון בין הצדדים.

​במהלך פגישתו עם הפיקוד הצבאי, דרש קים להתאים את מערכת האימונים של הרפובליקה, להרחיב את התרגילים המעשיים ולהגדיר מחדש את התפיסות המבצעיות בכלל תחומי הצבא. לפי הדיווחים, קים הבהיר כי שינויים אלו נחוצים כדי לשקף נאמנה את התמורות ואת המאפיינים של הלוחמה המודרנית.

​שתי הקוריאות נמצאות מבחינה טכנית במצב מלחמה רצוף, מאז הסתיים הסכסוך הצבאי ביניהן בשנים 1950–1953 בהסכם שביתת נשק בלבד, ללא חתימה על חוזה שלום רשמי. מומחים מעריכים כי הדרישות החדשות של פיונגיאנג מושפעות ישירות מהסגנון הלוחמני שנראה לאחרונה בזירות אחרות בעולם.

