נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכנן להקים מנחת מסוקים קבוע במדשאה הדרומית של הבית הלבן כבר במהלך הקיץ הקרוב.

התוכנית גובשה לאחר שחום הפליטה של צי מסוקי הנשיאות החדשים, מדגם VH-92A פטריוט, גרם שוב ושוב לחריכת הדשא ההיסטורי באחוזה. בשל נזקים אלו הוטלו בעבר הגבלות על נחיתת מסוקים אלו במתחם.

​במסוקים הישנים נאלצו אנשי הצוות להניח לוחות מגן תחת הגלגלים עם נחיתתם. הקמת המנחת היא חלק משורה של שינויים פיזיים שמבצע טראמפ בשטחים הפתוחים של המעון הרשמי. במסגרת זו, כבר הוצבו תרני דגלים גדולים במדשאה הצפונית ובמדשאה הדרומית.

​בשנה שעברה הוסר לחלוטין הדשא ההיסטורי של גן הוורדים הסמוך. בקווי המתאר שלו הונח ריצוף של אבני גיר לבנות בעיצוב המזכיר את אתר הנופש מאר-א-לאגו בפלורידה. הנשיא התייחס לאחרונה לביקורת על שינוי פני המדשאות והסביר כי המהלך נבע מאילוצים פרקטיים של ניקוז ונוחות.

​לפי דיווחי סוכנות הידיעות AP, טראמפ ציין כי גן הוורדים נבנה במקור על שטח ביצתי, דבר שגרם לקרקע להיות רטובה תמידית ולנשים הנועלות נעלי עקב לשקוע באדמה.

"איפה שאתם עומדים, או יושבים ממש עכשיו, יש אבן לבנה, וזה היה דשא. הבעיה איתו הייתה שלא יכולת ללכת על זה, כי זה בנוי על אזור ביצות. הדשא תמיד היה ספוג מים", דברי טראמפ.

​טראמפ אף הדגיש בדבריו כי חלק מהעבודות לשיפור חזות המבנה מומנו על ידו. "זה במצב מעולה עכשיו, כולל כל האבן החדשה והיפה, שילמתי על זה בעצמי, כל האבן, כל הדברים השונים שיש לנו", אמר.

​השינויים במדשאות מבוצעים במקביל לעבודות הבנייה של אולם הנשפים החדש באגף המזרחי. מדובר בפרויקט בעלות של כ-400 מיליון דולרים שיכלול זכוכית חסינת כדורים ומתחם תת-קרקעי מאובטח.