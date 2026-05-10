​נציבי מחוז פאלם ביץ' שבפלורידה אישרו בשבוע שעבר הסכם סימן מסחרי ורישוי מול העסק המשפחתי של הנשיא דונלד טראמפ.

מדובר בצעד המהווה תנאי הכרחי לשינוי שמו של נמל התעופה הבינלאומי של פאלם ביץ' ל"נמל התעופה הבינלאומי הנשיא דונלד ג'יי טראמפ", מהלך שצפוי להיכנס לתוקף ב-1 ביולי הקרוב.

​על פי תנאי ההסכם החדש, משפחת טראמפ לא תפיק רווחים ממכירת סחורה ממותגת שתימכר בשטח נמל התעופה עצמו.

עם זאת, עורך הדין לסימני מסחר ג'וש גרבן הבהיר כי ההסכם אינו מונע מהמשפחה להרוויח ממכירת מוצרים אלו בכל מקום מחוץ לכתלי הנמל. ההסכם אף מעניק למשפחה שליטה בלעדית על כל תוכן ביוגרפי שיוצג בנמל התעופה ודורש מהנהלת השדה לבחור ספקי מיתוג מרשימה מאושרת בלבד.

​ההחלטה התקבלה ברוב של ארבעה תומכים מול שלושה מתנגדים, לאחר שהנשיא טראמפ כבר חתם עליו באופן אישי. המהלך מגיע בהמשך לחקיקה עליה חתם המושל רון דה-סנטיס בחודש מרץ האחרון, הנוגעת לנמל התעופה המשמש את הנשיא בטיסותיו לאחוזת מאר-א-לאגו הסמוכה.

​מומחים משפטיים הגדירו את ההסדר כחריג בנוף האמריקני. עורך הדין ג'וש גרבן ציין כי "זהו הסכם חריג ביותר כשמדובר בקריאת נמל תעופה על שם של אדם כאות כבוד", והוסיף כי בנמלי תעופה אחרים הקרויים על שם נשיאי עבר, דוגמת קנדי בניו יורק או רייגן בוושינגטון, לא קיימים הסכמי רישוי מול חברות פרטיות המניבות רווח למשפחות הנשיאים.

​הישיבה שבה אושר ההסכם לוותה ברגשות מעורבים ובהשתתפות קהל רב, בהם תומכי הנשיא חובשי כובעי המותג וכן תושבים שהתנגדו לשינוי השם. גורמים רשמיים במחוז הדגישו כי הסכם הרישוי היה נחוץ כדי להגן על המחוז מפני תביעות משפטיות עתידיות בנוגע לשימוש לא מורשה בסימן המסחרי של טראמפ. השם החדש יופעל רשמית בכפוף לשינויים מנהליים של רשות התעופה הפדרלית.