"מדינה כושלת": טראמפ יוצא בפוסט קיצוני נגד האי הקריבי

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם הערב (שלישי) פוסט מפתיע ברשת החברתית שלו, בו התייחס למצבה של קובה והעלה אפשרות לשיחות עם המדינה הקריבית. זאת ברקע סימנים למבצע צבאי אמריקאי מתוכנן במדינה, בסגנון ונצואלה.

"אף רפובליקני מעולם לא דיבר איתי על קובה, שהיא מדינה כושלת והולכת רק לכיוון אחד – מטה!", כתב טראמפ. הוא הוסיף כי "קובה מבקשת עזרה, ואנחנו הולכים לדבר!!!".

ההתבטאות מגיעה על רקע משבר חסר תקדים שפוקד את קובה בחודשים האחרונים. האי הקריבי שוקע במשבר אנרגיה חמור, כאשר רשת החשמל הארצית קרסה שוב ושוב, והותירה כ-11 מיליון תושבים ללא חשמל סדיר, מים זורמים ואפשרות לקבל טיפול רפואי בסיסי.