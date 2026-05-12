"מדינה כושלת": טראמפ יוצא בפוסט קיצוני נגד האי הקריבי

כיכר השבת
לקראת השתלטות?

טראמפ יצא בפוסט קיצוני נגד המדינה הקריבית: "המדינה כושלת והולכת רק מטה" | ברקע, מטוסי ריגול מופיעים ברחבי המדינה (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

הנשיא האמריקני פרסם הערב (שלישי) פוסט מפתיע ברשת החברתית שלו, בו התייחס למצבה של קובה והעלה אפשרות לשיחות עם המדינה הקריבית. זאת ברקע סימנים למבצע צבאי אמריקאי מתוכנן במדינה, בסגנון ונצואלה.

"אף רפובליקני מעולם לא דיבר איתי על קובה, שהיא מדינה כושלת והולכת רק לכיוון אחד – מטה!", כתב טראמפ. הוא הוסיף כי "קובה מבקשת עזרה, ואנחנו הולכים לדבר!!!".

ההתבטאות מגיעה על רקע משבר חסר תקדים שפוקד את קובה בחודשים האחרונים. האי הקריבי שוקע במשבר אנרגיה חמור, כאשר רשת החשמל הארצית קרסה שוב ושוב, והותירה כ-11 מיליון תושבים ללא חשמל סדיר, מים זורמים ואפשרות לקבל טיפול רפואי בסיסי.

הפסקת חשמל בקובה, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

מצור נפט והחרפת סנקציות

המשבר בקובה החריף משמעותית לאחר שממשל טראמפ החל לנקוט צעדים מחמירים נגד המדינה. הטילה מצור נפט הדוק על האי, חסמה משלוחי דלק והחרימה את הסנקציות הכלכליות. בנוסף, לאחר שוושינגטון הדיחה את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, נותקה גם אספקת הנפט הוונצואלית שהייתה עורק חיים עבור קובה.

על פי דיווחים, הנשיא הקובני מיגל דיאס-קאנל אישר לאחרונה כי המדינה לא קיבלה משלוחי נפט במשך שלושה חודשים. המחסור החמור בדלק השבית את תחנות הכוח המיושנות שנבנו עוד בעידן ברית המועצות, והוביל לקריסות חוזרות ונשנות של רשת החשמל.

נוף בהוואנה, קובה. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

במקביל, ניתוח של רשת CNN חשף כי טיסות איסוף המודיעין של צבא ארצות הברית מול חופי קובה זינקו באופן חריג בחודשים האחרונים. מאז תחילת פברואר ביצעו חיל הים וחיל האוויר האמריקני לפחות 25 טיסות ריגול מאוישות ובלתי מאוישות סמוך להוואנה וסנטיאגו דה קובה, כשחלקן התקרבו עד כ-64 קילומטרים מהחוף.

