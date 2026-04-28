טראמפ: "באיראן הודיעו לנו שהם קורסים - זו הבקשה שהציגו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף היום (שלישי) כי איראן פנתה לממשל האמריקני והודיעה על מצב של קריסה כלכלית. לדבריו, טהרן מבקשת מוושינגטון לפתוח את מצר הורמוז בהקדם האפשרי, תוך שהיא מנסה להבין את המצב המורכב בהנהגה שלה.
ההודעה מגיעה על רקע המצור הימי שמפעילה ארצות הברית על איראן במצר הורמוז כבר כחודשיים, במסגרת אסטרטגיה להפעלת לחץ כלכלי מקסימלי על המשטר בטהרן. המצר מהווה נקודת מעבר אסטרטגית קריטית בין איראן לעומאן, שדרכה עוברת כחמישית מאספקת הנפט והגז הנוזלי בעולם.
פעילות דיפלומטית אינטנסיבית
למרות הדיווחים על תסכול בבית הלבן, מקורות בכירים מסרו מוקדם יותר ל-CNN כי הפערים בין שני הצדדים אינם גדולים כפי שהם נראים. על פי הדיווח, פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מתרחשת מאחורי הקלעים בימים אלה.
הפעילות הדיפלומטית מתרכזת כעת בתהליך מדורג, כאשר בשלב הראשון יתמקדו בפתיחת מצר הורמוז ללא הגבלות ואגרות. הנושא הגרעיני, כך נמסר, יידון בשלב מאוחר יותר במסגרת התהליך. המתווכים מפעילים לחץ על שני הצדדים להגיע להסכם בימים הקרובים.
הישג אזורי לטראמפ
במקביל לפנייה האיראנית, איחוד האמירויות הערביות הודיעה על פרישה מארגון אופ"ק ואופ"ק פלוס, מהלך שמוגדר כמכה משמעותית לארגוני ייצוא הנפט ולסעודיה. המהלך בוצע על רקע משבר האנרגיה החריף שנוצר בעקבות המלחמה עם איראן.
עזיבת האמירויות מהווה הישג משמעותי לנשיא טראמפ, שטען בעבר כי הארגון "גונב מהעולם" בכך שהוא מעלה את מחירי הנפט. לפי הדיווחים, מדינות המפרץ מתקשות כבר בימים האחרונים להוביל נפט דרך מצר הורמוז, בשל איומים ותקיפות מצד איראן על כלי שיט.
