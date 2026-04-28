טראמפ: "באיראן הודיעו לנו שהם קורסים - זו הבקשה שהציגו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף היום (שלישי) כי איראן פנתה לממשל האמריקני והודיעה על מצב של קריסה כלכלית. לדבריו, טהרן מבקשת מוושינגטון לפתוח את מצר הורמוז בהקדם האפשרי, תוך שהיא מנסה להבין את המצב המורכב בהנהגה שלה.

ההודעה מגיעה על רקע המצור הימי שמפעילה ארצות הברית על איראן במצר הורמוז כבר כחודשיים, במסגרת אסטרטגיה להפעלת לחץ כלכלי מקסימלי על המשטר בטהרן. המצר מהווה נקודת מעבר אסטרטגית קריטית בין איראן לעומאן, שדרכה עוברת כחמישית מאספקת הנפט והגז הנוזלי בעולם.