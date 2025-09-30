כיכר השבת
ההכנות ליום הקדוש

הגר"מ צדקה חיזק את בחורי הישיבה: "כולם צריכים ללכת לצבא? שיבואו אלינו"

ראש ישיבת פורת יוסף, הגיע אמש לישיבת אוהל תורה ברמת שלמה ונשא שיחת חיזוק לקראת יום הכיפורים. הרב שיבח את תלמידי הישיבה על השקידה בלימוד וערך ברכת הלבנה ברוב עם, כמנהגו מדי שנה, בסיום הערב ליוו התלמידים את הרב בשירה וריקודים לכבודה של תורה (עולם הישיבות)

תלמידי אוהל תורה מלווים את הגר"מ צדקה (צילום: באדיבות)

אמש (שני) הגיע ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה, להיכלה של ישיבת אוהל תורה בשכונת רמת שלמה בירושלים, בראשות הגאון רבי שמעון מועלם, שם נשא שיחת חיזוק מיוחדת לקראת יום הכיפורים.

בפתח דבריו הדגיש הגר"מ צדקה את גודל ההזדמנות בעשרת ימי תשובה: "הקב"ה נתן לנו ימים שצריך לשמוח בהם. עשרת ימי תשובה זו מתנה גדולה. תנצלו את זה. אפשר בימים האלה לבטל מה שנגזר בראש השנה".

בהמשך התייחס למצב בארץ ישראל ואמר: "אנחנו נמצאים בימים של חבלי משיח שעליהם כתוב – מי שרוצה להינצל מכך יעסוק בתורה. לא כתוב ללמוד, אלא לעסוק בתורה, שזה יהיה העסק שלנו. אני קורא לכולם – הם אומרים שנלך לצבא, אני אומר כולם צריכים לבוא ללמוד בישיבות, רק ככה ינצלו".

הגר"מ צדקה בישיבת אוהל תורה (צילום: יעקב כהן)
הגר"מ צדקה בשיחת חיזוק (צילום: יעקב כהן)

הגר"מ צדקה שיבח את תלמידי הישיבה על שקידתם ועמלם: "אני כל פעם מתרגש לראות מאות בחורים שיושבים כאן ושוקדים בלימוד, עוזבים הכל. פעם מה היה לנו? זה סניגור גדול ליום הכיפורים שככה עולם התורה נראה היום".

בסיום הערב ערך הגר"מ צדקה ברכת הלבנה ברוב עם יחד עם מאות הבחורים, כמנהגו מדי שנה לפני יום הכיפורים, כדי להרבות בזכויות לפני היום הקדוש. לאחר מכן ליוו תלמידי הישיבה את ראש הישיבה בשירה ובריקודים לכבודה של תורה עד סמוך ליציאתו משכונת רמת שלמה.

תוכן שאסור לפספס:

