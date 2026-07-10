בצל הגזירות הכלכליות המרחפות מעל עולם התורה והפגיעה המתמשכת בתקציבי הישיבות והכוללים, נשא המשגיח רבי דן סגל דברים נוקבים בפני עשרות ראשי כוללים שהגיעו למעונו כדי להודות לו על מסירותו ופעילותו במסע קרן עולם התורה בארצות הברית.

בדבריו ביקש המשגיח לראות גם את נקודת החיזוק הטמונה במציאות הקשה, ואמר כי ייתכן שכל הלחץ הכלכלי אינו מקרי. "דוחקים אותנו מכל צד, בכסף, ובכל הדברים האלה", אמר. "הכוונות שלהם ברורות, אבל אליבא דאמת, מן השמים זה כדי שאנחנו – שהאמצעים שלנו יהיו בטהרתם, שיהיו נקיים". כדי לבאר את דבריו סיפר המשגיח מעשה אישי מראשית שנות הנהגתו כראש כולל."לפני שנים רבות היה מצבו הכספי של הכולל קשה מאוד", סיפר. "בא אליי אדם ואמר שהוא מוכן לממן את כל הכולל, בתנאי שהכולל ייקרא על שמו. אמרתי לעצמי: מה אכפת לי מהשם, העיקר שיהיה כסף לאברכים. אבל אותו אדם היה חבר כנסת, וחששתי שאולי הכסף אינו שלו פרטי, אלא מגיע ממקומות אחרים. לא רציתי להכריע לבד, במיוחד כשמדובר בפרנסתם של אברכים."

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"נכנסתי אל מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל והצגתי בפניו את השאלה", המשיך לתאר.

"הרב שטיינמן אמר לי בשם הגר"א על דברי חז"ל: אם תשתכח תורה מישראל – יזרע פשתן, יעשה רשתות, יצוד צבאים, יעבד את העורות ויכתוב ספרי תורה. שאל הגר"א: לשם מה כל הדרך הארוכה? הרי אפשר לקנות קלף מוכן ולכתוב. אלא, שאם ההתחלה אינה נקייה – התורה אינה בשלימותה. הכול צריך להיות נקי כבר מן ההתחלה".

ואז הוסיף, משפט שנחרת בלבבות: "מי יודע אם מה שהישיבות אינן מצליחות כפי שהיו צריכות להצליח, אינו מפני שלוקחים כסף ממקומות שאינם ראויים."