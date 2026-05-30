מי הבהיל את פיני איינהורן והאירועים שלא תרצו לפספס

הזמר ישי ריבו בביצוע מיוחד לשירו: "סיבת הסיבות", בחנוכת ביתו של איש העסקים ישראל פיגא ברמת גן, בהשתתפות רבנים ואנשי עסקים מהארץ ומהעולם.
המוזיקאי אבי דרור ונגן הקלרינט מאיר ויינר, בביצוע מיוחד לשיר: "כד יתבין ישראל".
הזמר מוטי ויזל בביצוע מיוחד לפיוט: "אקדמות" בוואך נאכט לבנו של המוזיקאי יוחנן אורי, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.
הזמר שר שלום מהצרי בביצוע מיוחד לפיוט: "ישמח משה", בהכנסת ספר תורה של השף ואיש יחסי הציבור ליאור מיכאל.
עם ג'לביות ותרבושים: הזמר עמרם אדר בצילומים לקליפ חדש: "מברוק".
הזמר נתן גושן בביצוע מיוחד לשירו: "נחכה לך" יחד עם המוזיקאי יואלי דיקמן, בחתונת בנו של עו"ד משה אוסדיטשר - עמית עם נועה קולסקי נכדתו של הרב יוסף וליס יו"ר ארגון 'ערכים', באירוע יוקרתי באולמי 'לאגו' בראשון לציון.
הזמר פיני איינהורן שיתף השבוע בזעם: "באמצע הופעה זרקו עליי קונפטי ונצנצים לפנים - זה היה מבהיל מאוד".
הזמר יניב בן משיח בחזרות עם צוות הנגנים שלו לקראת המופע הענק בקיסריה.
הזמר מנדי וייס שהופיע השבוע יחד עם חברי מקהלת 'מלכות' באירוע יוקרתי, הציג סטייל חסידי חדש - ציצית צמר על החולצה.
הזמר משה קליין שהופיע באירוע פרטי, ירד לרקוד ברחבת הריקודים לאחר שהחשמל באולם נפל.
הזמר זאנוויל ויינברגר השוהה בסבב אירועים בארצות הברית, טס במסוק פרטי בשביל להספיק להגיע מאירוע לאירוע בזמן.
הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה
