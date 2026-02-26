הלהיט הבא שלכם: פיצה בשרית "מפורקת" במיני קיטשן ב-20 דקות!

לבצק העננים:

3.5 כוסות קמח (מומלץ קמח לחם או פיצה)

2 כפות שמרים יבשים

1 כוס מים פושרים

4 כפות דבש (הסוד לצבע ולמרקם!)

1/4 כוס שמן

1 כפית מלח

לרוטב הלבן (מיונז-שום):

1/2 כוס מיונז איכותי

2 שיני שום כתושות

1 כף מיץ לימון טרי

1 כפית דבש או סילאן

1/2 כפית מלח וקורט פלפל שחור

הטופינג (החגיגה הבשרית):

300-400 גרם בשר צלעות מבושל ומפורר (או שאריות בשר מהחמין).

אופציה מהירה: רצועות חזה עוף ופסטרמה מוקפצות עם בצל מטוגן.

לזילוף מעל:

רוטב צ'ילי מתוק ורוטב טריאקי.

אופן ההכנה:

1. מכינים את הבצק:

בקערת מיקסר עם וו לישה, מאחדים את כל חומרי הבצק. לשים כ-5-7 דקות עד לקבלת בצק גמיש ונוח. (זה יוצא מעט נוזלי - לא להיבהל מהמרקם), מכסים ומתפיחים כ-20 דקות בלבד (הדבש והשמרים יעשו את העבודה מהר).

2. הרוטב הסודי:

בזמן שהבצק נח, מערבבים בקערה את כל מרכיבי רוטב המיונז עד לקבלת מרקם אחיד. טיפ: העבירו 3 כפות מהרוטב לשקית זילוף קטנה או לצנצנת בצד - נשתמש בהן בסוף.

3. מרכיבים ואופים:

מרפדים את מכשיר המיני קיטשן בנייר אפייה.

משטחים את הבצק בעזרת ידיים מעט משומנות ישירות על נייר האפייה, עד שהוא מכסה את כל שטח הפנים.

מורחים את רוטב המיונז בנדיבות על הבצק. (3 כפות שומרים לזילוף מעל)

מפזרים מעל את הבשר המפורר (או את תערובת העוף והפסטרמה) בצורה אחידה.

מזלפים מעל הכל את 3 כפות המיונז ששמרנו, ומוסיפים זילופים יפים של רוטב צ'ילי וטריאקי.

4. הטאץ' האחרון:

מניחים נייר אפייה נוסף מעל שכבת הבשר (כדי למנוע חריכה ושמירה על העסיסיות), סוגרים את המכשיר ומפעילים ל-20 דקות.

התוצאה: פיצה בשרית ריחנית, עם בצק גבוה ואוורירי ושילוב רטבים שפשוט אי אפשר להפסיק לאכול.

בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!